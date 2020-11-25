Axios: армию Израиля проинструктировали на случай «удара США по Ирану»

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Израильских военнослужащих проинструктировали на случай, если Соединённые Штаты «нанесут удар по Ирану», пишет Axios со ссылкой на высокопоставленный источник в Израиле.
Axios: армию Израиля проинструктировали на случай «удара США по Ирану»
  • Reuters

Как подчеркнул автор материала Барак Равид, израильское правительство поручило армии обороны страны принять подготовительные меры не из-за наличия каких-либо разведданных, указывающих на возможность нанесения подобного удара со стороны США, а из-за «очень чувствительного периода» в преддверии «инаугурации Джо Байдена 20 января».

По данным агентства, меры готовности израильской армии предусматривают «возможное возмездие Ирана против Израиля напрямую, либо через иранские прокси в Сирии, секторе Газа или в Ливане».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность удара по одному из ядерных объектов Ирана, однако его отговорили из-за рисков возникновения широкомасштабного конфликта.

Как предполагает издание, речь может идти об объекте в иранском городе Нетенз.

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