Глава МИД Ирана предложил соседям сотрудничество после ухода Трампа

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригласил страны-соседи к сотрудничеству и диалогу после ухода с поста президента США Дональда Трампа.
Глава МИД Ирана предложил соседям сотрудничество после ухода Трампа
  • Reuters

«Трамп ушёл, но мы с нашими соседями остаёмся. Мы протягиваем руку для сотрудничества ради общих интересов наших стран», — написал Зариф в Twitter.

По словам Зарифа, «Иран приглашает всех к диалогу, поскольку это единственный путь для прекращения разногласий и трений».

«Вместе мы построим лучшее будущее для нашего региона», — добавил он.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у новой администрации США появилась возможность исправить прошлые ошибки и вернуться к выполнению международных договорённостей.

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