Глава МИД Ирана предложил соседям сотрудничество после ухода Трампа
- Reuters
«Трамп ушёл, но мы с нашими соседями остаёмся. Мы протягиваем руку для сотрудничества ради общих интересов наших стран», — написал Зариф в Twitter.
По словам Зарифа, «Иран приглашает всех к диалогу, поскольку это единственный путь для прекращения разногласий и трений».
«Вместе мы построим лучшее будущее для нашего региона», — добавил он.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у новой администрации США появилась возможность исправить прошлые ошибки и вернуться к выполнению международных договорённостей.