Рухани заявил о шансе новой администрации США исправить прошлые ошибки

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у новой администрации США появилась возможность исправить прошлые ошибки и вернуться к выполнению международных договорённостей.

«У будущей администрации президента США появилась возможность исправить прежние ошибки и вернуться к международным нормам и соглашениям», — цитирует его пресс-служба.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, отметил, что «весь мир следит» за тем, что будет происходить в США.

«Весь мир следит, откажутся ли новые лидеры от ужасающих незаконных издевательств, присущих уходящим властям, и примут ли принцип многосторонности, сотрудничества и уважения закона», — написал он в Twitter.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай выразил надежду, что с приходом новой администрации Вашингтон откажется от односторонних подходов в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье.