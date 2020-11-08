Рухани заявил о шансе новой администрации США исправить прошлые ошибки

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у новой администрации США появилась возможность исправить прошлые ошибки и вернуться к выполнению международных договорённостей.
Рухани заявил о шансе новой администрации США исправить прошлые ошибки
  • Reuters

«У будущей администрации президента США появилась возможность исправить прежние ошибки и вернуться к международным нормам и соглашениям», — цитирует его пресс-служба.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в свою очередь, отметил, что «весь мир следит» за тем, что будет происходить в США.

«Весь мир следит, откажутся ли новые лидеры от ужасающих незаконных издевательств, присущих уходящим властям, и примут ли принцип многосторонности, сотрудничества и уважения закона», — написал он в Twitter.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай выразил надежду, что с приходом новой администрации Вашингтон откажется от односторонних подходов в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье.

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