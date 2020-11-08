Анкара ожидает отказа новой администрации США от односторонних подходов

Вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала Kanal7 выразил надежду, что с приходом новой администрации Вашингтон откажется от односторонних подходов в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье.

По словам вице-президента Турции, у Анкары и Вашингтона есть региональные проблемы.

«Это касается Сирии, Ирака, Ливии, Восточного Средиземноморья, ситуации между Азербайджаном и Арменией, Кипра, турецко-греческих отношений. Всё это касается нас напрямую, и отношение новой администрации, конечно, повлияет на нас. Мы за этим очень пристально наблюдаем и ожидаем, что они будут держаться подальше от односторонних подходов», — заявил Октай.

Турция рассчитывает, что США перестанут «сотрудничать с террористическими организациями», подчеркнул он.

Октай также заявил, что Анкара продолжит добиваться экстрадиции из США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года.

«У нас была попытка переворота, и тот, кто это сделал, находится в США. Нет ничего более естественного, чем просить его экстрадиции, и мы усилим наше давление (в этом направлении. — RT)», — заключил вице-премьер Турции.

Ранее в Госдепе США напомнили о возможности санкций против Турции из-за покупки российских систем С-400.