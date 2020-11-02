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В Госдепе напомнили о возможности санкций против Турции

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Возможность применения санкций США в отношении Турции из-за покупки российских С-400 остаётся, напомнили в американском Госдепартаменте.
В Госдепе напомнили о возможности санкций против Турции
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«США очень чётко говорили Турции, нашим коллегам, что приобретение С-400 очевидно является неприемлемым, оно создает риск санкций», — сказал помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

Вашингтон до сих пор стремится к диалогу с Анкарой, отметил он.

«Мы всё ещё ведём переговоры с нашими турецкими коллегами, чтобы попытаться сделать так, чтобы С-400 не вводились в строй. Почему? Это создаёт проблемы с точки зрения совместимости между Турцией и США, а также совместимости внутри НАТО», — приводит слова дипломата ТАСС.

Что касается санкций, то эта возможность всегда рассматривалась, добавил Купер.

Ранее в США заявили, что риск применения США санкций в отношении Турции из-за приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 увеличивается.

Как подчёркивал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не намерена отказываться от комплексов. Он отметил, что Турция — это не племенное государство.

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