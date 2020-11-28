В Иране предостерегли США и Израиль от авантюр на фоне убийства учёного
- Reuters
«Предостерегая против любых авантюрных мер со стороны Соединённых Штатов и Израиля против моей страны, особенно в оставшийся период пребывания у власти нынешней администрации США, Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего народа и своих интересов», — приводит РИА Новости фрагмент письма дипломата, адресованного генсеку ООН и председателю Совета Безопасности организации.
Ранее в ООН призвали к сдержанности после сообщения об убийстве Фахризаде.
По данным иранского Минобороны, в результате нападения террористов физик получил серьёзное ранение, от которого позднее скончался.