В Иране предостерегли США и Израиль от авантюр на фоне убийства учёного

Иран предостерегает США и Израиль от авантюрных шагов на фоне убийства руководителя организации исследований и инноваций при иранском Минобороны Мохсена Фахризаде. Об этом заявил постпред республики при ООН Маджида Тахт-Раванчи.

«Предостерегая против любых авантюрных мер со стороны Соединённых Штатов и Израиля против моей страны, особенно в оставшийся период пребывания у власти нынешней администрации США, Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего народа и своих интересов», — приводит РИА Новости фрагмент письма дипломата, адресованного генсеку ООН и председателю Совета Безопасности организации.

Ранее в ООН призвали к сдержанности после сообщения об убийстве Фахризаде.

По данным иранского Минобороны, в результате нападения террористов физик получил серьёзное ранение, от которого позднее скончался.