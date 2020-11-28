В ООН прокомментировали убийство иранского учёного-ядерщика
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«Мы приняли к сведению сообщения о том, что сегодня недалеко от Тегерана был убит иранский учёный-ядерщик. Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости в регионе», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве Фахризаде прослеживается след Израиля.
По данным иранского Минобороны, в результате нападения террористов физик получил серьёзное ранение, от которого позднее скончался.