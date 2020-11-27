МИД Ирана заявил об израильском следе в убийстве учёного-ядерщика
- РИА Новости
«Сегодня террористы убили выдающегося иранского учёного. Это трусость с серьёзным указанием на причастность Израиля, которая говорит об отчаянной воинственности преступников», — написал Зариф в Twitter.
Он призвал осудить случившееся международным сообществом, особенно ЕС. По словам Зарифа, Запад должен прекратить использовать «позорные двойные стандарты».
Ранее пресс-служба Минобороны Ирана сообщила, что в стране в результате нападения террористов погиб физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсен Фахризаде.