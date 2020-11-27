Иранский физик-ядерщик погиб в результате нападения
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны страны.
«Сегодня во второй половине дня вооружённые террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны», — цитирует сообщение РИА Новости.
В сообщении говорится, что Фахризаде получил серьёзное ранение во время столкновения его охраны с террористами.
Он был госпитализирован, но медики не смогли спасти ему жизнь.
Ранее в МИД Индии сообщили о предотвращении теракта в Джамму и Кашмире.