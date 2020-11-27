Иранский физик-ядерщик погиб в результате нападения

В Иране в результате нападения террористов погиб физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсен Фахризаде.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны страны.

«Сегодня во второй половине дня вооружённые террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций Министерства обороны», — цитирует сообщение РИА Новости.

В сообщении говорится, что Фахризаде получил серьёзное ранение во время столкновения его охраны с террористами.

Он был госпитализирован, но медики не смогли спасти ему жизнь.

Ранее в МИД Индии сообщили о предотвращении теракта в Джамму и Кашмире.