В МИД Индии сообщили о предотвращении теракта в Джамму и Кашмире

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В индийском городе Нагрота в союзной территории Джамму и Кашмир предотвратили террористическую атаку. Об этом сообщили в МИД Индии.
В МИД Индии сообщили о предотвращении теракта в Джамму и Кашмире
  • Pixabay

«19 ноября 2020 года индийские силы безопасности предотвратили крупную террористическую атаку в городе Нагрота, Джамму и Кашмир. Первоначальные сообщения указывают на то, что нападавшие были членами базирующейся в Пакистане «Джайш-и-Мохаммед», террористической организации, запрещённой ООН и несколькими странами», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что поверенный в делах Пакистана был вызван в МИД Индии, ему заявлен «решительный протест» по поводу попытки нападения.

Ранее в Индии вступило в силу решение об отмене статуса штата для спорного с Пакистаном региона Джамму и Кашмир.

Подробнее — в материале RT.

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