«США уже действовали подобным образом»: Помпео пригрозил России санкциями за поддержку Ирана

США введут санкции в отношении России и Китая, если эти страны будут мешать восстановлению ограничительных мер в отношении Ирана. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео. В ближайшие сутки глава Госдепа намерен лично уведомить Совбез ООН о решении Вашингтона через 30 дней возобновить антииранские санкции. Ранее члены Совета Безопасности не поддержали американскую резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Тегерана.

Соединённые Штаты через месяц восстановят все действовавшие ранее санкции в отношении Ирана, в том числе связанные с деятельностью по обогащению урана. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«(Действие санкций. — RT) было временно приостановлено из-за нелепой ядерной сделки. Мир станет более безопасным. У иранцев не будет возможности приобретать российские системы ПВО, китайские танки — всё то, из-за чего возникают риски и нестабильность на Ближнем Востоке. Все страны Персидского залива, а также и Израиль в этой связи полны воодушевления. В результате снизится риск для них, и американцы также будут в большей безопасности», — сказал Помпео.

Вместе с тем госсекретарь пригрозил Москве и Пекину, если они помешают процессу восстановления санкций ООН против Ирана.

«Мы уже действовали подобным образом. Когда какая-либо страна нарушала введённые Америкой действующие санкции, мы неизменно привлекали её за это к ответственности. Точно так же мы поступим и в отношении расширенных санкций, принятых Советом Безопасности ООН», — добавил он.

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Пресс-служба Госдепартамента также опубликовала пресс-релиз, из которого следует, что 20—21 августа Помпео посетит штаб-квартиру ООН, где уведомит членов Совбеза о возврате антииранских ограничений через 30 дней, а также встретится с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Вашингтон намерен продлить на 13 лет эмбарго на поставки оружия в Иран, несмотря на то, что соответствующая резолюция не была поддержана членами Совета безопасности (за проголосовали США и Доминиканская Республика, против — Россия и Китай, 11 стран воздержались).

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп говорил о намерении запустить механизм восстановления санкций против Тегерана.

«Два года назад я вывел США из катастрофической иранской ядерной сделки, которая стала продуктом провальной внешней политики администрации Обамы и Байдена», — подчёркивал он.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, также известный как иранская ядерная сделка) был согласован в июле 2015 года представителями Ирана, России, США, Китая, Великобритании, Франции и Германии. Согласно условиям сделки, Тегеран отказывался от собственной ядерной программы в обмен на снятие всех действующих санкций Совбеза ООН, ряда односторонних санкций США и всех ограничительных мер со стороны ЕС.

В мае 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки, обвинив Иран в нарушении её условий. Каких-либо доказательств этому предъявлено не было, однако это не помешало США восстановить антииранские санкции. Тегеран, в свою очередь, шаг за шагом сокращал выполнение своих обязательств по СВПД, каждый раз перед очередным этапом, предоставляя европейским участникам соглашения возможность продолжить реализацию ядерной сделки.

Reuters

Отметим, что оружейное эмбарго также является элементом СВПД. Иран имеет право на закупку вооружений только с разрешения Совбеза. Эта мера действует до 18 октября. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров данное положение было внесено в СВПД в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана как часть пакета, который «не имеет никакого отношения к иранской ядерной программе». По словам посла Ирана в РФ Казема Джалали, продление эмбарго будет «констатировать смерть СВПД».

«США переусердствовали со своими санкциями»

Американский госсекретарь поступает некорректно, угрожая санкциями России и Китаю, которые поддерживают устремления Ирана в выстраивании нормальных отношений с мировым сообществом. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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«Я думаю, что Россия и Китай — не те страны, которым можно так угрожать, как угрожает господин Помпео. Мне кажется, он немножко переоценивает значимость этих санкций для таких держав, как Китай и Россия... Иран развивается и готов идти навстречу. Желание нормально взаимодействовать по ядерной проблематике со многими странами явно выражено иранцами. Но американцы глухи к этому. Я думаю, что они переусердствовали со своими санкциями. В таком тоне с Россией и Китаем разговаривать непозволительно даже Соединённым Штатам», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин напомнил, что в ходе недавнего голосования по продлению оружейного эмбарго США не получили поддержки своей резолюции со стороны европейских союзников.

«Сейчас Помпео направляется в Совбез только для того, чтобы проинформировать, что США вводят санкции в одностороннем порядке. Вот такая позиция. Я очень критически, конечно, отношусь к внешней политике Барака Обамы. Но один из позитивных элементов этой политики в том, что была определённая нормализация отношений с Ираном. Создавался консорциум нескольких стран, чтобы начать цивилизованный диалог с Ираном и постоянно не грозить ему дубинкой. То, что Трамп не продолжил эту политику, мне кажется его ошибкой», — пояснил эксперт в разговоре с RT.