«США уже действовали подобным образом»: Помпео пригрозил России санкциями за поддержку Ирана
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Соединённые Штаты через месяц восстановят все действовавшие ранее санкции в отношении Ирана, в том числе связанные с деятельностью по обогащению урана. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«(Действие санкций. — RT) было временно приостановлено из-за нелепой ядерной сделки. Мир станет более безопасным. У иранцев не будет возможности приобретать российские системы ПВО, китайские танки — всё то, из-за чего возникают риски и нестабильность на Ближнем Востоке. Все страны Персидского залива, а также и Израиль в этой связи полны воодушевления. В результате снизится риск для них, и американцы также будут в большей безопасности», — сказал Помпео.
Вместе с тем госсекретарь пригрозил Москве и Пекину, если они помешают процессу восстановления санкций ООН против Ирана.
«Мы уже действовали подобным образом. Когда какая-либо страна нарушала введённые Америкой действующие санкции, мы неизменно привлекали её за это к ответственности. Точно так же мы поступим и в отношении расширенных санкций, принятых Советом Безопасности ООН», — добавил он.
Пресс-служба Госдепартамента также опубликовала пресс-релиз, из которого следует, что 20—21 августа Помпео посетит штаб-квартиру ООН, где уведомит членов Совбеза о возврате антииранских ограничений через 30 дней, а также встретится с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Вашингтон намерен продлить на 13 лет эмбарго на поставки оружия в Иран, несмотря на то, что соответствующая резолюция не была поддержана членами Совета безопасности (за проголосовали США и Доминиканская Республика, против — Россия и Китай, 11 стран воздержались).
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп говорил о намерении запустить механизм восстановления санкций против Тегерана.
«Два года назад я вывел США из катастрофической иранской ядерной сделки, которая стала продуктом провальной внешней политики администрации Обамы и Байдена», — подчёркивал он.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, также известный как иранская ядерная сделка) был согласован в июле 2015 года представителями Ирана, России, США, Китая, Великобритании, Франции и Германии. Согласно условиям сделки, Тегеран отказывался от собственной ядерной программы в обмен на снятие всех действующих санкций Совбеза ООН, ряда односторонних санкций США и всех ограничительных мер со стороны ЕС.
В мае 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки, обвинив Иран в нарушении её условий. Каких-либо доказательств этому предъявлено не было, однако это не помешало США восстановить антииранские санкции. Тегеран, в свою очередь, шаг за шагом сокращал выполнение своих обязательств по СВПД, каждый раз перед очередным этапом, предоставляя европейским участникам соглашения возможность продолжить реализацию ядерной сделки.
- Reuters
Отметим, что оружейное эмбарго также является элементом СВПД. Иран имеет право на закупку вооружений только с разрешения Совбеза. Эта мера действует до 18 октября. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров данное положение было внесено в СВПД в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана как часть пакета, который «не имеет никакого отношения к иранской ядерной программе». По словам посла Ирана в РФ Казема Джалали, продление эмбарго будет «констатировать смерть СВПД».
«США переусердствовали со своими санкциями»
Американский госсекретарь поступает некорректно, угрожая санкциями России и Китаю, которые поддерживают устремления Ирана в выстраивании нормальных отношений с мировым сообществом. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я думаю, что Россия и Китай — не те страны, которым можно так угрожать, как угрожает господин Помпео. Мне кажется, он немножко переоценивает значимость этих санкций для таких держав, как Китай и Россия... Иран развивается и готов идти навстречу. Желание нормально взаимодействовать по ядерной проблематике со многими странами явно выражено иранцами. Но американцы глухи к этому. Я думаю, что они переусердствовали со своими санкциями. В таком тоне с Россией и Китаем разговаривать непозволительно даже Соединённым Штатам», — заявил собеседник RT.
В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин напомнил, что в ходе недавнего голосования по продлению оружейного эмбарго США не получили поддержки своей резолюции со стороны европейских союзников.
«Сейчас Помпео направляется в Совбез только для того, чтобы проинформировать, что США вводят санкции в одностороннем порядке. Вот такая позиция. Я очень критически, конечно, отношусь к внешней политике Барака Обамы. Но один из позитивных элементов этой политики в том, что была определённая нормализация отношений с Ираном. Создавался консорциум нескольких стран, чтобы начать цивилизованный диалог с Ираном и постоянно не грозить ему дубинкой. То, что Трамп не продолжил эту политику, мне кажется его ошибкой», — пояснил эксперт в разговоре с RT.
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