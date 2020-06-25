Иран назвал новые санкции США провалом тактики максимального давления

Новые санкции США в отношении пяти капитанов иранских судов, которые осуществляли поставки топлива в Венесуэлу, свидетельствуют о провале тактики максимального давления, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Отчаянные шаги США против иранских частных лиц, вроде тех, что объявил госсекретарь (Майк. — RT) Помпео — просто сигнал о жалком провале так называемого «максимального давления», — написал он в своём Twitter.

Мусави добавил, что Иран и Венесуэла остаются «непоколебимыми» в противодействии незаконным американским санкциям.

Ранее Госдепартамент США объявил, что пятерым капитанам иранских судов будет запрещена деятельность в американских водах.