Иран назвал новые санкции США провалом тактики максимального давления
«Отчаянные шаги США против иранских частных лиц, вроде тех, что объявил госсекретарь (Майк. — RT) Помпео — просто сигнал о жалком провале так называемого «максимального давления», — написал он в своём Twitter.
Мусави добавил, что Иран и Венесуэла остаются «непоколебимыми» в противодействии незаконным американским санкциям.
Ранее Госдепартамент США объявил, что пятерым капитанам иранских судов будет запрещена деятельность в американских водах.