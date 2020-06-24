США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов

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Соединённые Штаты вводят санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, которые осуществляли поставки топлива в Венесуэлу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов
  • Reuters

«Активы этих капитанов будут заблокированы. Им будет запрещена деятельность в водах США», — цитирует главу Госдепартамента ТАСС.

Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список по Венесуэле, внеся в него два нефтяных танкера.

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