В США считают, что Иран не станет мстить за Фахризаде до 20 января

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Тегеран, скорее всего, не станет мстить за убийство замминистра обороны, физика-ядерщика Мохсена Фахризаде до инаугурации кандидата в президенты США Джо Байдена, считает американский спецпредставитель по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс.
В США считают, что Иран не станет мстить за Фахризаде до 20 января
  • Reuters

В интервью Reuters дипломат заявил, что Иран «отчаянно» нуждается в смягчении санкций со стороны Соединённых Штатов и это будет главным расчётом во время принятия решений.

«Они понимают, что должны начать какие-то переговоры после 20 января, если хотят смягчения санкций. Им нужно держать в уме, что до 20 января не стоит совершать действий, которые бы сделали смягчение санкций труднодостижимым», — сказал Абрамс.

27 ноября в Иране напали на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны. В результате инцидента он скончался.

Как рассказал посол Ирана в России Казем Джалали, теракт был совершён с помощью иностранных спецслужб, а после взрыва электроподстанции в том районе, где произошло убийство, оказались обесточенными все видеокамеры на трассе к дому погибшего учёного.

В Тегеране назвали убийство Фахризаде грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.

Иран пообещал ответить на нападение.

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