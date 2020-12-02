Посол Ирана рассказал подробности нападения на Фахризаде

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран «хорошо знает», кто стоит за убийством замминистра обороны, иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

«В общем, не новость, что наши враги используют терроризм против Ирана. Помимо представителей власти, жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы хорошо знаем, кто за всем этим стоит, в том числе правительства каких государств», — сказал дипломат в эфире канала «Россия 24».

Джалали отметил, что теракт был совершён с помощью иностранных спецслужб. По словам посла, после взрыва электроподстанции в том районе, где произошло убийство, оказались обесточенными все видеокамеры на трассе к дому погибшего учёного.

«Люди, которые были на месте преступления, сейчас находятся под следствием. План спецоперации был всеобъемлющим», — подчеркнул он.

Джалали добавил, что уже установлена личность владельца автомобиля, в результате взрыва которого была выведена из строя электроподстанция.

«Также свидетели обратили внимание и опознали ряд подозрительных лиц», — добавил он.

Посол не стал отвечать на вопрос, вероятно ли то, что может идти речь о «предателях» в рядах иранских спецслужб, — он не обладает подобной информацией.

27 ноября в Иране напали на Фахризаде, который руководил центром исследований при Минобороны. В результате инцидента он скончался.

В Тегеране назвали убийство Фахризаде грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.

Иран пообещал ответить на убийство.