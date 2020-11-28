В МИД Ирана назвали убийство Фахризаде нарушением международных норм

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде грубым нарушением международных норм.

«Трусливый террор (в отношении. — RT) ещё одного из выдающихся учёных Ирана и заместителя Министра обороны террористами-преступниками является грубым нарушением норм международного права», — написал Зариф в Twitter.

Глава МИД Ирана призвал международное сообщество к осуждению государственного терроризма и созданию «консенсуса перед напряжённостью и авантюризмом в регионе».

Ранее Зариф заявил, что в убийстве учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде, который был руководителем центра исследований при Министерстве обороны Ирана, прослеживается след Израиля.

27 ноября недалеко от Тегерана на учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде совершили нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.