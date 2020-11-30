Иран пообещал ответить на убийство учёного-ядерщика Фахризаде

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Убийство иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде не останется без ответа, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.
Иран пообещал ответить на убийство учёного-ядерщика Фахризаде
  • Reuters

«Ни одно преступление, ни одно убийство, ни одна глупость по отношению к нашему народу не останется без ответа», — цитирует главу Минобороны ТАСС.

По его словам, целью преступления был «подрыв сплочённости общества».

27 ноября недалеко от Тегерана на Фахризаде, который руководил центром исследований при МО, было совершено нападение. В результате полученных ранений мужчина скончался.

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство грубым нарушением международных норм и заявил, что в нём прослеживается след Израиля.

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