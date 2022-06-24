«Придётся разоружиться до нитки»: почему в США заявили о возможной потере интереса союзников к военной помощи Украине

Сохранение военной поддержки Украины в будущем может стать «настоящим вызовом» для западных стран, заявил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. Сейчас, по его словам, сомнений в этом вопросе не наблюдается: Запад пытается «реагировать на потребности Киева», в том числе предоставляя ему артиллерию. Однако на Украине не считают оказываемую помощь достаточной и опасаются, что «усталость» иностранных партнёров от текущей ситуации может подтолкнуть Киев к невыгодному для него соглашению. Между тем эксперты не исключают, что европейское общество рано или поздно может потерять интерес к украинскому конфликту, особенно если на его разрешение потребуется время. Однако, по мнению аналитиков, в обозримой перспективе поставки вооружений Киеву вряд ли сократятся, поскольку это не отвечает геополитическим интересам его американских и европейских партнёров.

Масштабность оказываемой Киеву военной, финансовой и иной помощи со стороны западных стран в перспективе может оказаться под вопросом. Об этом на конференции в «Атлантическом совете»* в Вашингтоне 22 июня заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

«Настоящим вызовом для всех нас станет поддержание этого (предоставления поддержки Украине в текущих объёмах. — RT) с течением длительного времени», — сказал он.

По его словам, Россия якобы рассчитывает на снижение активности по вопросу помощи Киеву со стороны Запада.

При этом Файнер подчеркнул, что пока поддержка Украины со стороны союзников сохраняется на высоком уровне. В частности, стране, по его словам, предоставляется «огромное количество артиллерийских вооружений».

«Я не вижу нерешительности. На мой взгляд, мы пытаемся реагировать на потребности Киева по мере того, как мы их анализируем», — заявил Файнер.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер

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© William B. Plowman/NBC/NBCU Photo Bank

Как позднее сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме, Вашингтон поставит Киеву новый пакет военной помощи на $450 млн.

В Пентагоне пояснили, что в этот транш войдут четыре РСЗО HIMARS, 18 катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатомётов и 2 тыс. пулемётов.

Кирби, в свою очередь, уточнил, что с февраля США оказали Украине военную помощь на сумму $6,1 млрд.

В ущерб себе

Между тем, как констатируют эксперты, приверженность западных стран идее предоставить Украине как можно больше вооружений уже отражается и на их собственном арсенале. В частности, глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью газете Augsburger Allgemeine ещё в начале апреля заявила, что бундесвер исчерпал возможности по поставкам оружия из своих запасов.

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А вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Die Welt 28 мая подчеркнул, что республика не может удовлетворить все пожелания Киева по оружию.

В свою очередь, французские СМИ отмечают, что глава Пятой республики Эммануэль Макрон, решив увеличить количество отправляемых Киеву самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR до 18 единиц, таким образом отдаёт четверть собственных запасов этого вида вооружений.

Серьёзную брешь в своём арсенале после поставок Украине обнаружили и в Великобритании. Так, начальник штаба обороны ВС Соединённого Королевства Тони Радакин на слушаниях в палате лордов заявил, что на восполнение запасов может уйти не один год.

«Речь идёт о годах, потому что невозможно по щелчку пальцев наладить быстрое производство современных типов вооружений. Можно поставить на поток боеприпасы и артиллерию, но у нас уйдёт несколько лет на возвращение к оригинальному уровню запасов даже не самого современного оружия, даже скромных (противотанковых ракетных комплексов. — RT) NLAW», — заявил он.

«Будем сражаться лопатами»

При этом киевский режим выражает недовольство теми объёмами вооружений, которые он получает от Запада. Так, украинский президент Владимир Зеленский в конце мая в обращении к гражданам по итогам Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что западные партнёры должны оказывать Украине «полную помощь» без исключений и ограничений.

На острую потребность страны в вооружении в начале июня на брифинге указал и глава МИД Дмитрий Кулеба.

«У некоторых партнёров может складываться впечатление, что с оружием у Украины всё уже более-менее нормально. На самом деле это не так», — утверждает он.

Позднее, 19 июня, в интервью телеканалу ARD Кулеба отметил, что Украина не может «выиграть войну», если у России сохранится оружейный перевес. При этом он добавил, что даже если западные союзники перестанут поставлять Киеву оружие, то он всё равно будет воевать.

«Если мы не получим оружие, тогда мы будем сражаться лопатами. Так что, чем раньше мы получим оружие, чем раньше его нам поставят, тем сильнее это нам поможет», — сказал Кулеба.

Украинские солдаты с американской гаубицей М-777

AP

© Efrem Lukatsky

В свою очередь, замминистра обороны Украины Денис Шарапов в интервью изданию National Defense 15 июня подчеркнул, что для удовлетворения украинских нужд в вооружении «необходимо задействовать военно-промышленный комплекс во всём мире». Он также заметил, что сейчас «поставки покрывают лишь 10—15% потребностей» страны.

В то же время в ВСУ не все поставляемые Западом вооружения считают эффективными. В частности, издание Foreign Policy (FP) со ссылкой на украинских военных пишет, что американский беспилотник MQ-1C Gray Eagle и турецкий БПЛА Bayraktar-TB2 фактически бесполезны из-за усилившейся противовоздушной обороны (ПВО) России. Так, источники FP утверждают, что беспилотники Gray Eagle беззащитны перед российскими средствами ПВО, хотя и могут выполнить одну-две миссии, прежде чем их собьют.

«В нашем случае использовать столь дорогие беспилотники очень опасно из-за противовоздушной обороны противника. Это не Афганистан», — рассказал один из собеседников издания.

Тревожная усталость

В целом в Киеве всё чаще отмечают некоторую усталость западных партнёров от сложившейся ситуации. На это, в частности, обратил внимание Зеленский на встрече с журналистами 6 июня, почеркнув, что из-за этого Украину подталкивают к невыгодным для неё договорённостям с Россией.

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«Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы. Интересы опять-таки разные: как финансовые, так и политические», — цитирует Зеленского украинское издание «Страна».

С критикой в адрес иностранных партнёров, а именно Европы, выступил и глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Либо мир не до конца понимает, что происходит, либо понимает, но ему надоело, и гибель некоторого количества украинцев всех вполне устраивает», — сказал он в интервью The Economist 12 июня.

По его убеждению, Украина для Германии и Франции превратилась в «порядком надоевшую преграду на пути к комфортной жизни».

Дмитрий Кулеба в статье для издания Foreign Affairs 17 июня подчеркнул, что Запад «должен понять, каким именно образом Украина может победить», и затем поддержать её «соответствующим образом».

«Отсутствует необходимый ресурс»

По мнению экспертов, вопрос с дальнейшими поставками оружия Украине волнует сегодня не только США, но и Европу, так как её возможности не столь обширны.

«Оборонно-промышленные комплексы ведущих европейских стран явно не рассчитаны на такие масштабы расходов вооружений и военной техники, которые наблюдаются на Украине. Для того чтобы удовлетворить потребности Киева, Европе придётся фактически разоружиться до нитки, чтобы обеспечивать бесперебойность поставок Киеву», — пояснил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Natacha Pisarenko)

Он напомнил, что военный потенциал Европы и её арсенал претерпел после окончания холодной войны значительные сокращения. Тем более что ЕС во многом стал полагаться на военную мощь Соединённых Штатов, которые предложили натовский «зонтик».

«У европейских союзников США просто отсутствует необходимый ресурс для того, чтобы удовлетворить растущий аппетит Киева. К тому же нельзя сводить поставки просто к передаче какого-то количества «железа». Нужно и обеспечение боеприпасами, техническое обслуживание, которое предоставить оперативно не представляется возможным. Отсюда вытекает вопрос: а действительно ли поставки оружия Украине эффективны?» — рассуждает Батюк.

К тому же, как заметил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин, интерес европейской общественности к украинскому конфликту снижается по мере того, как он требует большего времени.

«Тем более что европейское общество уже столкнулось с экономическими и энергетическими сложностями, вызванными украинской повесткой, что не может не вызывать раздражения у европейцев», — сказал он.

Он не исключил, что украинский конфликт может стать одним из таких эпизодов, который длится до сих пор, но к которому мировой интерес уже угас, как было, в частности, с интервенцией Саудовской Аравии в Йемен.

«Украина пойдёт примерно тем же путём. Европа устанет от этих новостей, сложностей, которые создают беженцы, расходов на военные поставки, бьющих по бюджетам, и рано или поздно там начнут задавать вопросы: «А зачем нам это всё, если ситуация только усугубляется?» — пояснил Козюлин.

Тем не менее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии RT предположил, что в обозримом будущем сокращения объёмов оружейного импорта на Украину ждать не стоит. По его мнению, России следует сосредоточить внимание не на увеличивающихся поставках, а на том, чтобы они не попадали в ВСУ.

«Запад работает на то, чтобы Россия увязла на Украине. Поэтому, невзирая ни на какие обстоятельства, объём поставок вооружений будет только нарастать. Мы должны исходить из худших сценариев для себя, чтобы парировать любые неблагоприятные варианты развития ситуации. Пока время работает на нас», — резюмировал он.



* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.