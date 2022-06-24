Financial Times: Западу не удастся изолировать Россию от мира

Западу на фоне украинского кризиса не удаётся изолировать Россию от всего мира, считает обозреватель Financial Times Эдвард Люс. По его мнению, неприятно, что Вашингтон обманывает сам себя, говоря о глобальном единстве в противостоянии Москве.

Как утверждает автор статьи, «это предположение ложно».

По словам Люса, многие страны не примкнули к американской коалиции против России.

«Запад — это не весь мир... Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины... Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии», — приводит РИА Новости слова обозревателя.

Кроме того, другие государства мира раздражены тем, что Вашингтон и Брюссель называют спецоперацию России экзистенциальным вызовом.

Говоря о геополитических препятствиях, которые мешают разорвать связи с Россией, он напомнил, что Китай и Индия создают альтернативные платёжные системы и маршруты транспортировки российских товаров, чтобы нивелировать ограничительные меры.

Вместе с тем они не позволяют вытеснить Москву из многополярной системы международных отношений, отметил журналист.

В мае американское издание Politico писало, что попытки властей Соединённых Штатов изолировать Россию от международного сообщества обречены на провал из-за позиции других государств.

Как подсчитал в апреле The Economist, более 60% населения мира живёт в нейтральных и дружественных по отношению к России странах.

Журнал также сообщил, что некоторые союзники США отвечают отказом на просьбы Вашингтона о введении санкций против Москвы.