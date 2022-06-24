Financial Times: Западу не удастся изолировать Россию от мира
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Как утверждает автор статьи, «это предположение ложно».
По словам Люса, многие страны не примкнули к американской коалиции против России.
«Запад — это не весь мир... Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины... Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии», — приводит РИА Новости слова обозревателя.
Кроме того, другие государства мира раздражены тем, что Вашингтон и Брюссель называют спецоперацию России экзистенциальным вызовом.
Говоря о геополитических препятствиях, которые мешают разорвать связи с Россией, он напомнил, что Китай и Индия создают альтернативные платёжные системы и маршруты транспортировки российских товаров, чтобы нивелировать ограничительные меры.
Вместе с тем они не позволяют вытеснить Москву из многополярной системы международных отношений, отметил журналист.
В мае американское издание Politico писало, что попытки властей Соединённых Штатов изолировать Россию от международного сообщества обречены на провал из-за позиции других государств.
Как подсчитал в апреле The Economist, более 60% населения мира живёт в нейтральных и дружественных по отношению к России странах.
Журнал также сообщил, что некоторые союзники США отвечают отказом на просьбы Вашингтона о введении санкций против Москвы.