Financial Times: Западу не удастся изолировать Россию от мира

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Западу на фоне украинского кризиса не удаётся изолировать Россию от всего мира, считает обозреватель Financial Times Эдвард Люс. По его мнению, неприятно, что Вашингтон обманывает сам себя, говоря о глобальном единстве в противостоянии Москве.
Financial Times: Западу не удастся изолировать Россию от мира
  • AFP
  • © JOHN THYS

Как утверждает автор статьи, «это предположение ложно».

По словам Люса, многие страны не примкнули к американской коалиции против России.

«Запад — это не весь мир... Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины... Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии», — приводит РИА Новости слова обозревателя.

Кроме того, другие государства мира раздражены тем, что Вашингтон и Брюссель называют спецоперацию России экзистенциальным вызовом.

Говоря о геополитических препятствиях, которые мешают разорвать связи с Россией, он напомнил, что Китай и Индия создают альтернативные платёжные системы и маршруты транспортировки российских товаров, чтобы нивелировать ограничительные меры.

Вместе с тем они не позволяют вытеснить Москву из многополярной системы международных отношений, отметил журналист.

В мае американское издание Politico писало, что попытки властей Соединённых Штатов изолировать Россию от международного сообщества обречены на провал из-за позиции других государств.

Как подсчитал в апреле The Economist, более 60% населения мира живёт в нейтральных и дружественных по отношению к России странах.

Журнал также сообщил, что некоторые союзники США отвечают отказом на просьбы Вашингтона о введении санкций против Москвы.

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