Пустые трубы: как приостановка работы «Северного потока» может повлиять на стоимость газа в Европе

С 11 по 21 июля прокачка российского газа в Германию по «Северному потоку» будет приостановлена. Подобные отключения проходят ежегодно и нужны для проведения плановых технических работ. Однако в Берлине опасаются, что на этот раз ремонт может затянуться. Ранее из-за санкций против Москвы Канада отказалась возвращать газотурбинный двигатель, необходимый для работы трубопровода. Позже немецкие власти всё же уговорили Оттаву привезти оборудование, но это решение вызвало недовольство в Киеве. На Украине полагают, что послабление антироссийских санкций создаёт опасный прецедент, и призывают канадское руководство не возвращать турбину. Между тем возможный затяжной ремонт «Северного потока» рискует привести к ещё большему дефициту газа в Европе, предупреждают эксперты.

В понедельник, 11 июля, компания — оператор «Северного потока» Nord Stream AG приостанавливает прокачку газа по обеим ниткам трубопровода для проведения плановых профилактических работ. Техническое обслуживание, включающее тестирование механических компонентов и систем автоматизации, должно продлиться по 21 июля.

О намерении временно отключить «Северный поток» было официально объявлено ещё в начале месяца. Как поясняли в Nord Stream AG, профилактические мероприятия необходимы для обеспечения эффективной, безопасной и надёжной эксплуатации газопровода.

«График и план работ были заблаговременно согласованы с партнёрами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку. Информация о проведении работ была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) №1227/2011», — говорится в пресс-релизе компании.

Турбина раздора

Напомним, газ по «Северному потоку» поступает напрямую из России в Германию, откуда потом транспортируется в другие страны Евросоюза. Обе нитки трубопровода проходят по дну Балтийского моря и позволяют прокачивать 55 млрд куб. м топлива в год.

Однако в середине июня 2022-го поставки через «Северный поток» по техническим причинам сократились почти в 2,5 раза — с плановых 167 млн куб. м в сутки до 67 млн. «Газпром» был вынужден снизить прокачку сырья по трубопроводу после того, как немецкая компания Siemens не вернула из ремонта один из газотурбинных двигателей.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, для проведения техобслуживания газоперекачивающих агрегатов у Siemens есть только один завод, который располагается в Канаде. Оттава, в свою очередь, не стала возвращать уже отремонтированное оборудование из-за санкций против России.

«Это не то санкционная запутанность, не то чьё-то абсолютно целенаправленное решение... Двигатель лежит на заводе (в Канаде. — RT). С завода Siemens двигатель забрать не может. А другие двигатели подходят и уже подошли к тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. А в Канаду их уже не отправить. И ни на какой другой завод тоже не отправить... Конечно, «Газпром» снижает объёмы поставок газа в Европу», — объяснял Миллер во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

На фоне сокращения прокачки по «Северному потоку» стоимость газа на европейском рынке стала резко расти и в начале июля ненадолго превышала €187 за МВт⋅ч, или около $1950 за 1 тыс. куб. м. Значение стало самым высоким за последние четыре месяца.

Любопытно, что немецкие власти изначально сочли уменьшение поставок по газопроводу политически мотивированным. Так, например, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек называл надуманными все обозначенные «Газпромом» технические причины и обвинял Россию в попытках «взвинтить цены». Аналогичную позицию выражал и канцлер Германии Олаф Шольц.

Позже, однако, стало известно, что Берлин ведёт переговоры с Оттавой по поводу возвращения турбины. 7 июля Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой двигателя, поскольку Германии нужны мощности «Северного потока» для заполнения газовых хранилищ.

«Я готов первым отстаивать принятие очередного жёсткого пакета санкций ЕС, но жёсткие ограничения подразумевают, что они должны больше вредить России и Путину, а не нашей экономике... Если для Канады это вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить её (турбину. — RT) в Россию, доставьте её в Германию», — сказал Хабек в интервью Bloomberg.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек

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В ответ на просьбу немецкого руководства власти Канады всё же одобрили возврат газотурбинного двигателя Германии, о чём 10 июля сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон. По его словам, для этого Оттава выдала специальное временное разрешение, частично снимающее ограничения против российской нефтегазовой отрасли.

«В отсутствие необходимых поставок природного газа экономика Германии столкнётся с очень серьёзными трудностями, а сами немцы рискуют оказаться не в состоянии отапливать свои дома по мере приближения зимы», — пояснил Уилкинсон в Twitter.

Однако на инициативу Канады жёстко отреагировали в Киеве. Так, в Минэнерго Украины заявили, что разочарованы решением Оттавы. Точечное снятие антироссийских санкций в министерстве назвали «опасным прецедентом».

«Канадско-германская договорённость и объявленное на её основе решение — это подстройка санкционного режима под прихоти России... Призываем правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима», — говорится в сообщении ведомства.

В режиме тревоги

Ситуация развивается на фоне того, что в конце июня власти Германии объявили режим тревоги в рамках чрезвычайного плана по газу в связи с сокращением поставок из России. И в последние недели Берлин активно призывает граждан и бизнес экономить потребление энергии, чтобы страна могла пережить следующую зиму. При этом в Федеральном сетевом агентстве ФРГ опасаются, что сроки ремонта «Северного потока» могут увеличиться.

«Мы задаёмся вопросом, не станет ли это техническое обслуживание долгосрочным политическим обслуживанием… Если вследствие работ газовый поток из России будет на более продолжительный срок снижен по политическим причинам, то нам придётся серьёзнее поговорить об экономии», — заявил глава агентства Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Funke.

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В Кремле тем временем отвергают любые утверждения о том, что Россия использует энергоресурсы в качестве «оружия политического давления». Как заявил 8 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва последовательно выполняет свои обязательства и способна гарантировать Европе энергетическую безопасность.

«Существует определённая регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год, никаких новых видов работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придёт, да, это позволит нарастить объёмы (поставок газа. — RT)», — подчеркнул представитель Кремля.

Тем не менее на фоне полной приостановки прокачки газа по «Северному потоку» в течение следующих десяти дней западные чиновники могут задуматься о целесообразности дальнейшего усиления санкционного давления на Москву. Таким мнением в разговоре с RT поделился руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Даже плановая приостановка работы трубопровода на десять дней заставила трейдеров нервничать и закупать сырьё впрок, что может спровоцировать рост цены на газ до $2500 за 1 тыс. куб. м в ближайшее время. При этом, если турбина так и не будет возвращена, перспективы долговременной остановки поставок газа из РФ в Европу реальны. При таком раскладе мы можем увидеть котировки и выше $3000 за тысячу кубометров», — предположил аналитик.

«Напоминает коммунизм»

В условиях растущего дефицита газа европейский бизнес уже стал нести имиджевые и финансовые потери. Так, например, в начале июля международное агентство S&P поместило рейтинг Uniper — одной из крупнейших энергокомпаний Германии — на пересмотр с негативным прогнозом. Концерн вынужден замещать недостающие запасы сырья по высоким рыночным ценам после того, как «Газпром» уменьшил поставки.

«Рост цен на энергоносители уже привёл к увеличению затрат производителей практически в два раза. В мае индекс промышленных цен в Германии поднялся почти на 34%, чего не было даже в жесточайший кризис 1970-х. Инфляция в еврозоне уже достигла рекордных 8,6%, но с учётом текущих тенденций европейцы могут увидеть гораздо более высокие уровни», — подчеркнул Деев.

Наряду с этим европейские потребители опасаются снижения поставок топлива из США. Примечательно, что за первый летний месяц Штаты впервые за всю историю незначительно обошли Россию по экспорту газа в ЕС. Такие данные приводит Международное энергетическое агентство. Между тем в июне на одном из крупнейших американских заводов по производству СПГ Freeport LNG произошёл пожар, в результате чего предприятие будет закрыто на ремонт вплоть до начала октября.

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«Негативный эффект для получателей становится критичным. Реальна опасность физической нехватки топлива перед осенне-зимним сезоном, которая может привести к остановке многих производств и ограничить рост экономики ЕС. В этом случае Европа будет вынуждена жёстко экономить энергию и искать новые пути поступления энергоресурсов», — рассказал RT главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Любопытно, что на этом фоне в Европарламенте предлагают полностью запретить поставки российского газа и установить так называемое справедливое распределение дефицитного топлива среди членов Евросоюза. Об этом, в частности, заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel. Впрочем, инициативу парламентария категорически отвергло правительство Венгрии.

«Венгерские газохранилища останутся в собственности Венгрии. Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и хранящийся в венгерских газохранилищах, будет использоваться в Венгрии. Предложение Вебера чем-то напоминает нам коммунизм», — цитирует ТАСС главу венгерского МИД Петера Сийярто.

В Германии тем временем звучат предложения временно запустить «Северный поток — 2». С такой инициативой, например, выступил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст в интервью газете Rheinische Post. По заявлениям «Газпрома», российская сторона готова оперативно начать прокачку сырья по трубопроводу. Впрочем, конечное решение будет зависеть от политической воли европейских властей, отмечают эксперты.