«Пугает отсутствие последовательности»: почему в Германии нарастает недовольство курсом властей в отношении Украины

Большинство немцев не поддерживают курс правительства ФРГ в отношении ситуации на Украине, свидетельствуют данные опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Infratest dimap. Сообщается, что позиция официального Берлина вызывает сомнение у 56% респондентов, одобряют же её только 39%. Ещё один опрос, результаты которого были опубликованы на днях, свидетельствует, что почти 70% немцев не верят, что киевскому режиму удастся «вытеснить Россию» с занятых территорий, даже если он получит от Запада достаточное количество оружия. А 73% респондентов считают, что у властей ФРГ нет чёткого представления о том, как будет выглядеть внешняя политика в отношении Москвы и Киева после завершения спецоперации. Эксперты связывают скептическую позицию рядовых немцев с ухудшением положения внутри Германии, которой грозит углубление энергетического кризиса и дальнейший рост инфляции.

Более половины немцев сомневаются в целесообразности курса, который проводит правительство страны в отношении ситуации на Украине. Такие данные обнародовала газета Die Welt со ссылкой на итоги опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Infratest dimap. В исследовании приняли участие 1327 респондентов, обладающих правом голоса.

«На данный момент курс коалиции... поддерживают 39%. Сомнения же он вызывает у 56% немцев», — пишет издание.

При этом всё больше граждан ФРГ обеспокоены тем, к каким последствиям могут привести издержки, связанные с поддержкой Киева. Несмотря на то что семь из десяти респондентов обозначили своё экономическое положение как «хорошее» или «очень хорошее», почти половина опрошенных смотрят на грядущие перспективы «со скепсисом и тревогой». В частности, они опасаются дефицита энергии и утраты покупательной способности.

«Наблюдается ухудшение настроений: как-никак почти каждый второй (48%) полагает, что в ближайшие 12 месяцев его личная экономическая ситуация ухудшится», — говорится в исследовании.

Обременительная помощь

Это не первое исследование за последнее время, демонстрирующее критическое отношение немцев к курсу властей ФРГ по ситуации на Украине. Так, 6 июля телеканал N-TV обнародовал данные опроса, проведённого институтом социологических исследований и статистического анализа Forsa.

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По его результатам выяснилось: 69% немцев не верят в то, что Украина сможет «вытеснить Россию» с занятых ей территорий, даже если Запад предоставит Киеву «достаточно оружия». В обратном уверены лишь 26% респондентов.

Причём возможность военной победы Украины не расценивают как реальную даже сторонники дальнейших поставок вооружений. Согласно опросу, 56% тех, кто поддерживает поставки, сомневаются, что Киев сможет одержать верх.

Более того, 47% немцев считают, что Украина в случае необходимости должна быть готова пойти на территориальные уступки, если переговоры с Россией о мире возобновятся. Обратного мнения придерживается 41% опрошенных, а 12% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Вместе с тем только 15% опрошенных считают, что у правительства ФРГ есть продуманная концепция и стратегия по долгосрочному формированию внешней политики Германии в отношении России и Украины после завершения спецоперации.

Почти три четверти (73%) респондентов, напротив, думают, что у немецкого правительства нет чёткого представления о том, как в будущем будет выглядеть внешняя политика Германии в отношении Москвы и Киева.

Украинские военные

© AP Photo/Nariman El-Mofty

Как отметили 6 июля в немецком Институте мировой экономики (IfW), который с 24 февраля ведёт учёт военной, финансовой и гуманитарной помощи, обещанной Украине, динамика поддержки республики снижается во всём мире.

«В целом динамика новых обязательств идёт на спад. Вооружение и финансовая помощь по-прежнему предоставляются лишь после очень долгих задержек… Поражает большое несоответствие между обещанной и оказанной поддержкой», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации.

В нём подчёркивается, что реальная военная и финансовая поддержка по-прежнему отстаёт от озвученных киевским режимом потребностей и от взятых Западом и его союзниками на себя обязательств.

Поддержка вопреки

Как отмечают эксперты, вовлечённость Германии в украинский конфликт и её следование общезападному антироссийскому курсу бьёт в первую очередь по гражданам страны. Приверженность санкциям грозит ФРГ энергетическим кризисом, последствия которого могут негативно сказаться не только на экономике страны, но и на благополучии её населения, что признали и в Берлине. Так, глава Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Funke 2 июля отметил, что грядущий рост цен на энергию в условиях дефицита газа станет шоком для немецких потребителей. Он допустил, что стоимость газа может вырасти втрое. При этом Мюллер усомнился в том, что власти будут способны компенсировать издержки всем немецким гражданам.

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В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD 3 июля не исключил серьёзных социальных последствий, к которым может привести рост цен на отопление.

«Если вдруг счёт за отопление вырастет на пару сотен евро, то это станет неподъёмной для многих суммой. Это может спровоцировать социальный взрыв», — сказал он.

Напомним, ситуация с энергоносителями в Германии усугубилась после того, как «Газпром» 14 июня объявил о вынужденном сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток». Причиной стала задержка с возвратом газоперекачивающих агрегатов, которые были переданы компании Siemens в Канаду для ремонта, и выявление технических неисправностей двигателей. Как утверждают в немецкой компании, вернуть турбину России там не могут из-за санкций, наложенных Монреалем. Между тем, как сообщил 8 июля официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, Берлину всё-таки удалось получить позитивный сигнал от Оттавы по этому вопросу. Однако о сроках передачи турбины «Газпрому» ничего не известно.

В Москве же констатировали, что возвращение турбины для «Северного потока» позволит нарастить объёмы поставок газа через трубопровод.

Западные военные грузы для Украины

AP

© Johanna Geron

При этом, несмотря на все возникающие трудности и неудобства для немецкой общественности, власти Германии не спешат сокращать поддержку, оказываемую Украине.

«Я полагаю, что... мы в Германии сможем поддерживать солидарность с Украиной столько, сколько потребуется», — заявил Шольц в эфире телеканала ZDF 7 июля.

Обоснованные опасения

Несогласие рядовых немцев с увлечённостью властей страны поддержкой Украины эксперты называют вполне закономерным.

«Недовольство действительно растёт, потому что немцам по большому счёту нет дела до Украины или будущего мирового устройства, когда страдают их собственные интересы. Они беспокоятся только за себя, видя, как растут цены, наносящие удар по их бюджету», — пояснил в разговоре с RT доктор политических наук Андрей Манойло.

Эту точку зрения разделяет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, неуклонный рост цен, снижение социальной стабильности, закрытие предприятий в целом ряде отраслей на фоне затягивания конфликта на Украине не может внушать немцам большого доверия к курсу, выбранному их правительством.

«В частности, уже ведутся разговоры, что нужно разделять экономическую и политическую составляющие. Условно говоря, поддерживать Украину — пожалуйста, но зачем вести санкционную войну в ущерб собственным интересам? Именно это и стало основной причиной недовольства», — сказал аналитик.

К тому же, как отмечает Андрей Манойло, немецкие граждане довольно трезво оценивают военный и экономический потенциал Украины и России, осознавая, что даже сравнивать их некорректно.

«И если Россия будет последовательно идти к своим целям на Украине, то она их достигнет, несмотря на всю поддержку киевского режима со стороны Запада. Поэтому то, что немцы не верят в военную победу Украины, — это обыкновенный здравый смысл», — говорит Манойло.

Собеседник RT подчеркнул, что немцы прекрасно видят, как власти постоянно колеблются по украинскому вопросу, что наводит общество на мысль об отсутствии чёткой стратегии у Берлина в этом направлении.

«Каждый раз граждане ФРГ наблюдают разноречивые заявления по санкциям, поставкам оружия, финансовой помощи Украине. И это отсутствие последовательности пугает их, так как такие метания делают непредсказуемым завтрашний день», — пояснил Манойло.

Вместе с тем он полагает, что в ближайшее время не стоит ждать изменения внешней политики немецких властей, так как они всё-таки синхронизируют её с другими западными партнёрами.

«Многие западные политики рассчитывают, что, принеся Украину в жертву своим интересам, бросив её под каток российской военной мощи, они эту мощь обескровят и устранят тем самым геополитического конкурента. Однако в Германии понимают, чем чреват путь по ослаблению России в краткосрочной перспективе, и поступаться своим комфортом не хотят», — резюмировал аналитик.