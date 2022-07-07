Шольц считает, что Берлин будет поддерживать киевские власти «столько, сколько будет нужно»

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Берлин будет поддерживать киевские власти столько, сколько необходимо, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в эфире ZDF, несмотря на склонность почти половины граждан Германии к скорейшему снятию санкций против России и завершению конфликта на Украине.

Шольцу задали вопрос, испытывает ли он тревогу в связи с тем, что, если рост цен продолжится, люди будут бояться за своё существование, а «47% людей в этой стране говорят сегодня, что они хотели бы согласия со стороны Украины отдать территории на востоке и на юге, чтобы эти санкции были закончены».

Канцлер ответил: «Мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться».

Вместе с этим Шольц заявил, что «действовать можно только при поддержке граждан».

«Поэтому я считаю, что это (поддержка Украины. — RT) может продолжаться очень долго», — сказал он.

Канцлер также заявил о готовности Германии дать Украине гарантии безопасности.

Депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что антироссийские санкции вредят в первую очередь немецкому бизнесу и простым людям — растут цены на продукты и ухудшается качество жизни.

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