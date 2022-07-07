Шольц считает, что Берлин будет поддерживать киевские власти «столько, сколько будет нужно»
Шольцу задали вопрос, испытывает ли он тревогу в связи с тем, что, если рост цен продолжится, люди будут бояться за своё существование, а «47% людей в этой стране говорят сегодня, что они хотели бы согласия со стороны Украины отдать территории на востоке и на юге, чтобы эти санкции были закончены».
Канцлер ответил: «Мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться».
Вместе с этим Шольц заявил, что «действовать можно только при поддержке граждан».
«Поэтому я считаю, что это (поддержка Украины. — RT) может продолжаться очень долго», — сказал он.
Канцлер также заявил о готовности Германии дать Украине гарантии безопасности.
Депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что антироссийские санкции вредят в первую очередь немецкому бизнесу и простым людям — растут цены на продукты и ухудшается качество жизни.