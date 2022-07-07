Шольц считает, что Берлин будет поддерживать киевские власти «столько, сколько будет нужно»

Берлин будет поддерживать киевские власти столько, сколько необходимо, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в эфире ZDF, несмотря на склонность почти половины граждан Германии к скорейшему снятию санкций против России и завершению конфликта на Украине.

Шольцу задали вопрос, испытывает ли он тревогу в связи с тем, что, если рост цен продолжится, люди будут бояться за своё существование, а «47% людей в этой стране говорят сегодня, что они хотели бы согласия со стороны Украины отдать территории на востоке и на юге, чтобы эти санкции были закончены».

Канцлер ответил: «Мы будем сохранять солидарность так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться».

Вместе с этим Шольц заявил, что «действовать можно только при поддержке граждан».

«Поэтому я считаю, что это (поддержка Украины. — RT) может продолжаться очень долго», — сказал он.

Канцлер также заявил о готовности Германии дать Украине гарантии безопасности.

Депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что антироссийские санкции вредят в первую очередь немецкому бизнесу и простым людям — растут цены на продукты и ухудшается качество жизни.