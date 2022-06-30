Депутат бундестага Шмидт заявил, что санкции против России ударили по бизнесу в ФРГ
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По его словам, в результате санкционной войны страдает бизнес с обеих сторон.
«Я лично и фракция АдГ открыто выступаем против санкций. Потому что санкции вредят в первую очередь немецкому бизнесу и простым людям... Санкции абсолютно контрпродуктивны и в первую очередь вредят нам самим», — цитирует депутата РИА Новости.
Шмидт подчеркнул, что страдают в том числе и отношения между странами.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе.
Глава МИД России Мария Захарова отметила, что санкционная политика США бьёт по Евросоюзу.