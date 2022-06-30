Депутат бундестага Шмидт заявил, что санкции против России ударили по бизнесу в ФРГ

Антироссийские санкции вредят в первую очередь немецкому бизнесу и простым людям из-за роста цен на продукты и ухудшения качества жизни, заявил депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» российским немцам Евгений Шмидт.

По его словам, в результате санкционной войны страдает бизнес с обеих сторон.

«Я лично и фракция АдГ открыто выступаем против санкций. Потому что санкции вредят в первую очередь немецкому бизнесу и простым людям... Санкции абсолютно контрпродуктивны и в первую очередь вредят нам самим», — цитирует депутата РИА Новости.

Шмидт подчеркнул, что страдают в том числе и отношения между странами.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе.

Глава МИД России Мария Захарова отметила, что санкционная политика США бьёт по Евросоюзу.