Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе.

«Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе», — сказал Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вводившие против России санкции страны, вероятно, очень разочарованы тем, что российскую экономику не удалось разрушить.

Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что антироссийские санкции, которые вводятся странами Европы, имеют целью долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны.