Сенатор Пушков: санкции против России нацелены на долгосрочное изматывание страны

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Сенатор Совета Федерации России Алексей Пушков заявил о том, что антироссийские санкции, которые вводятся странами Европы, имеют целью долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны.

Об этом он заявил в своём Telegram-канале в ответ на ставшую известной информацию о том, что США планируют переговоры со странами G7 о запрете импорта из России нового золота. 

«Санкционная война против России нацелена на долгосрочное финансовое и экономическое изматывание страны. Отдельные меры, принимаемые в рамках этой войны, могут содержать исключения, как в случае с европейским эмбарго на поставки российской нефти, или же, в зависимости от степени  необходимости для Запада, подвергаться корректировке. Однако пересмотра общего курса, сколько бы ни констатировали в западных СМИ неэффективность санкций против России, не предвидится», — говорится в сообщении сенатора.

Ранее Bloomberg сообщал о том, что американский президент Джо Байден на саммите в Германии намерен договориться с лидерами G7 о запрете на импорт нового золота из России. Как ожидается, Минфин США 28 июня опубликует запрет на импорт золота.

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