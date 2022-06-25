Bloomberg: США намерены договориться с G7 о запрете на импорт нового золота из России

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Американский президент Джо Байден с лидерами G7 на саммите в Германии намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России.
Bloomberg: США намерены договориться с G7 о запрете на импорт нового золота из России
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Как ожидается, Минфин США 28 июня опубликует запрет на импорт золота.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что власти ЕС рассматривают возможность введения санкций против российского золота.

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в беседе с RT отметил, что Запад пытается подобраться к международным резервам России и сделать так, чтобы она «не могла реализовать его на международном рынке».

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