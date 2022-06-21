Reuters: власти ЕС рассматривают возможность введения санкций против российского золота

Власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против российского золота. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«По словам чиновников, знакомых с ходом обсуждений, одной из возможных следующих целей (антироссийских санкций. — RT) является золото», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после саммита 23—24 июня лидеры стран ЕС намерены продолжить работу над санкционными пакетами, «в том числе для усиления их выполнения и предотвращения их обхода».

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что власти Евросоюза начали работу над седьмым пакетом антироссийских санкций.

Шестой пакет санкций ЕС против России был окончательно утверждён 3 июня.