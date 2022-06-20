МИД Эстонии: главы МИД стран ЕС 20 июня обсудят седьмой пакет антироссийских санкций

Главы МИД стран Евросоюза должны в понедельник обсудить седьмой пакет санкций против России. Об этом заявил исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Эстонии Андрес Сутть.

«Мы должны продолжать наращивать последствия для России и поддержку Украины через гуманитарную и военную помощь. Чтобы это делать, мы, конечно, должны работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику, что благоприятно скажется на диверсификации источников ископаемого топлива (в ЕС. — RT)», — приводит РИА Новости его слова в преддверии заседания глав МИД стран Европейского союза.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что власти Евросоюза начали работу над седьмым пакетом антироссийских санкций.

Шестой пакет санкций ЕС против России был окончательно утверждён 3 июня.