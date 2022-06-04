Замглавы МИД Польши Яблоньский: ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций

Власти Евросоюза начали работу над седьмым пакетом антироссийских санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Конечно, да», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о начале работы над седьмым пакетом санкций.

Яблоньский выразил надежду, что санкции затронут поставки газа из России и отключение ряда российских банков от SWIFT.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.