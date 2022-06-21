Аналитик Шеин прокомментировал сообщения о возможных санкциях ЕС против российского золота

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что власти Евросоюза рассматривают возможность введения санкций против российского золота.

Как предположил Шеин, появление такой информации может быть связано с новостями о том, что Швейцария возобновила покупки российского золота.

«Они (страны ЕС. — RT) всё пытаются подобраться к нашим международным резервам. Поскольку у нас золото остаётся ничем не заблокировано и конфисковать его нельзя. Поэтому они будут стараться делать так, чтобы Россия не могла реализовать его на международном рынке. Для того, чтобы одновременно с этим попытаться подвести к дефолту, чтобы Россия не могла обслуживать свои обязательства, постараться всячески её финансовые возможности на международных просторах блокировать», — подчеркнул эксперт.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что власти ЕС рассматривают возможность введения санкций против российского золота.

Отмечается, что после саммита 23—24 июня лидеры стран ЕС намерены продолжить работу над санкционными пакетами, «в том числе для усиления их выполнения и предотвращения их обхода».