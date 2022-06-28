Захарова: санкционная политика США бьёт по Евросоюзу

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Американская санкционная политика нацелена не только на Россию и Китай, но также бьёт по Евросоюзу и Европе в целом, рассказала в эфире «Россия 24» представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: санкционная политика США бьёт по Евросоюзу
  • РИА Новости

«Мы вообще видим, что последние события и развитие этих событий говорят о том, что получателем или основной целью вот этой самой навязываемой Вашингтоном новой модели являются не только Россия и Китай», — сказала дипломат.

По её словам, логика санкций Запада, логика «давления, разрушения основ взаимодействия нацелена не только на Россию и Китай».

Я сейчас говорю о концепции американской политики, она, конечно, бьёт по Евросоюзу и по Европе в целом», — сказала Захарова, слова которой приводит ТАСС.

Как ранее отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, санкции против российских газа и нефти являются энергетическим самоубийством для Евросоюза.

По словам президента России Владимира Путина, только прямые потери Евросоюза от санкционной политики могут превысить за год $400 млрд, издержки при этом ложатся на людей.

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