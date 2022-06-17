Путин: прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год $400 млрд

Только прямые потери Евросоюза от санкционной политики могут превысить за год $400 млрд, издержки при этом ложатся на людей, заявил президент России Владимир Путин.

«По оценке экспертов, только прямые счётные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить $400 млрд. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза», — сказал он, выступая на ПМЭФ.

Глава государства также отметил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты «пляшут под чужую дудку», причиняя вред собственному населению.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.