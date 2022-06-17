Путин: Евросоюз окончательно утратил суверенитет, его элиты «пляшут под чужую дудку»

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Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты «пляшут под чужую дудку», причиняя вред собственному населению, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Путин: Евросоюз окончательно утратил суверенитет, его элиты «пляшут под чужую дудку»
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», — констатировал глава российского государства.

Он также подчеркнул, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

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