Путин: Евросоюз окончательно утратил суверенитет, его элиты «пляшут под чужую дудку»

Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты «пляшут под чужую дудку», причиняя вред собственному населению, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», — констатировал глава российского государства.

Он также подчеркнул, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.