Путин: Евросоюз окончательно утратил суверенитет, его элиты «пляшут под чужую дудку»
- AFP
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«Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», — констатировал глава российского государства.
Он также подчеркнул, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.
RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.