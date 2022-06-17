Президент России Владимир Путин заявил, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.

«Такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны, подорваны, к сожалению, нашими партнёрами на Западе», — заявил он на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин добавил, что сделано это было намеренно, «во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий».

Путин заявил, что доверие к мировым валютам подорвано ради геополитических иллюзий

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе выступления на ПМЭФ назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир.