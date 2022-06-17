Орешкин назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир

Короткая ссылка
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир.
Орешкин назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир
  • Gettyimages.ru
  • © Viktoryia Vinnikava / EyeEm

«Я бы сказал, что доллар — это не оружие. Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчётов, обслуживания банковской системы и так далее», — сказал он.

При этом Орешкин добавил, что «отказ от наркотика — это непростая история».

«Но осознание того, что это наркотик, а не благо, — оно в мире сейчас растёт, в большей части этого мира», — заявил помощник президента.

  • Орешкин назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить