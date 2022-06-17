Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир.

«Я бы сказал, что доллар — это не оружие. Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчётов, обслуживания банковской системы и так далее», — сказал он.

При этом Орешкин добавил, что «отказ от наркотика — это непростая история».

«Но осознание того, что это наркотик, а не благо, — оно в мире сейчас растёт, в большей части этого мира», — заявил помощник президента.

Орешкин назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет.