Шольц заявил о готовности ФРГ дать гарантии безопасности Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности Германии дать Украине гарантии безопасности.

По его словам, вопрос должен будет обсуждаться среди стран G7 и тех, кто готов дать Киеву такие гарантии безопасности.

«Германия — одна из стран, которые к ним относятся», — цитирует ТАСС Шольца.

Он добавил, что эти гарантии «не будут аналогичны тем, которые соответствуют статье 5 договора НАТО».

«Они должны быть адаптированы к конкретной ситуации», — объяснил канцлер ФРГ.

В конце июня Шольц во время пресс-конференции рассмеялся после вопроса журналиста о гарантиях безопасности Украине со стороны «Большой семёрки».