Шольц заявил о готовности ФРГ дать гарантии безопасности Украине
- AP
По его словам, вопрос должен будет обсуждаться среди стран G7 и тех, кто готов дать Киеву такие гарантии безопасности.
«Германия — одна из стран, которые к ним относятся», — цитирует ТАСС Шольца.
Он добавил, что эти гарантии «не будут аналогичны тем, которые соответствуют статье 5 договора НАТО».
«Они должны быть адаптированы к конкретной ситуации», — объяснил канцлер ФРГ.
В конце июня Шольц во время пресс-конференции рассмеялся после вопроса журналиста о гарантиях безопасности Украине со стороны «Большой семёрки».