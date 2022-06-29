Канцлер Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции рассмеялся после вопроса журналиста о гарантиях безопасности Украине со стороны «Большой семёрки».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Welt.

«Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, что это за гарантии?», — задала вопрос корреспондент.

В ответ Шольц улыбнулся и ответил утвердительно.

«Да, мог бы», — заявил он, а затем тихо засмеялся.

После небольшой паузы канцлер развёл руками и добавил, что «это всё».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе.