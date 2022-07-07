«Неприятная история для Запада»: в России отреагировали на ситуацию с турбиной для «Северного потока»

Власти Германии на фоне снижения поставок газа из России озаботились техническим состоянием «Северного потока» из-за отсутствия газотурбинных двигателей, застрявших после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. В этой связи немецкий министр Роберт Хабек обратился к канадским властям с просьбой решить вопрос с доставкой необходимого оборудования. По его словам, от заполненности газовых хранилищ ФРГ зависит стабильность европейского рынка сырья. По мнению экспертов, этот вопрос можно решить, но для этого Канаде надо будет сделать исключение из санкций.

В четверг, 7 июля, министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для «Северного потока». По его словам, Германии необходимы мощности трансбалтийского газопровода для заполнения собственных хранилищ.

«Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить её (турбину. — RT) в Россию, доставьте её в Германию», — сказал он в интервью Bloomberg.

По его словам, турбину следует вернуть до начала запланированных с понедельника, 11 июля, профилактических работ на трубопроводе.

Хабек подчеркнул, что «готов первым отстаивать принятие очередного жёсткого пакета санкций ЕС» в отношении РФ, но он должен нанести больший удар по России и её руководству, чем по экономике стран Запада. Он также добавил, что выполнение канадской стороной его просьбы лишит Москву возможности использовать отсутствие турбины в качестве предлога для возможной остановки поставок газа после завершения ремонтных работ.

«Заполненные складские мощности в ФРГ важны не только для немецкого рынка, но и для европейского рынка, а также для надёжности поставок в Европу», — отметил он.

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Напомним, в июне «Газпром» сообщил, что вынужден ограничить поставки газа по «Северному потоку» в связи с несвоевременным возвратом газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens, а также выявленными техническими неисправностями двигателей. 14 июня объём прокачки на компрессорной станции «Портовая» был снижен до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объёме 167 млн куб. м). На следующий день в российском холдинге объявили о приостановке эксплуатации ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта». После этого прокачка сократилась до 67 млн куб. м в сутки.

В свою очередь, компания Siemens Energy заявила, что не может вернуть турбину для «Северного потока» в Германию из Монреаля в связи с санкциями Канады, введёнными в отношении РФ.

1 июля компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что с 11 по 21 июля остановит прокачку по обеим ниткам «Северного потока» для проведения плановых профилактических работ в целях «обеспечения эффективной, безопасной и надёжной эксплуатации газопровода».

«Очень неприятная история для коллективного Запада»

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, для решения вопроса с турбиной для «Северного потока» канадским властям даже не потребуется снимать санкции, может быть просто сделано исключение.

«Наконец-то у них стал просыпаться разум. Это вопрос политический. Если политики договорятся, то это вопрос одного мгновения», — добавил собеседник RT.

Немецкие власти наконец проследили причинно-следственную связь относительно уменьшения прокачки газа по «Северному потоку» на их территорию, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Siemens не может ни вернуть эту турбину, ни забрать остальные, которые остановились, на техническое обслуживание, потому что Канада ввела санкции против России. Если Германия хочет получать больше газа по «Северному потоку», она должна договориться с канадцами, чтобы те сделали исключение в санкционном пакете. И это нормальная процедура, потому что, например, США буквально каждую неделю выпускают какие-то исключения из санкций. Они всегда так делают: сначала вводят санкции валом, а потом настраивают этот санкционный режим, выдавая так называемые генеральные лицензии», — отметил эксперт.

По его словам, Канада легко может пойти таким же путём, но, видимо, ждёт отмашки от Штатов.

«При этом у Германии есть и другие варианты. Например, запустить «Северный поток — 2», где стоят российские турбины. Как мы видим, немцы пытаются, по всей видимости, шантажировать американцев и канадцев, заявляя, что, если они не дадут чинить и возвращать турбины России, тогда им придётся запустить СП-2. Явно, что это очень неприятная история для коллективного Запада. Потому что они очень долго демонизировали СП-2 и делали его символом «российской агрессии», — пояснил Юшков.