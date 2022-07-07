Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв ФРГ к Канаде вернуть турбину для «Северного потока».

«Навеяло: турбину Берлину скорее верните и газопотоки восстановите. Назло Кремлю её запретили, теперь на зло же обратно решили. Оттаве приказано это понять, турбиноправданье у русских отнять. Да вредоболь России чинить, чтоб и самим нормально не жить», — написала она в Telegram.

Как сообщалось, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».