Захарова прокомментировала призыв ФРГ к Канаде вернуть турбину для «Северного потока»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв ФРГ к Канаде вернуть турбину для «Северного потока».
Захарова прокомментировала призыв ФРГ к Канаде вернуть турбину для «Северного потока»
  • РИА Новости

«Навеяло: турбину Берлину скорее верните и газопотоки восстановите. Назло Кремлю её запретили, теперь на зло же обратно решили. Оттаве приказано это понять, турбиноправданье у русских отнять. Да вредоболь России чинить, чтоб и самим нормально не жить», — написала она в Telegram.

Как сообщалось, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

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