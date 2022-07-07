Глава Минэкономики ФРГ призвал Канаду решить вопрос с турбиной для «Северного потока»

Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

Об этом пишет Bloomberg.

«Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу доставить её (турбину. — RT) в Россию, доставьте её в Германию», — заявил он.

По его словам, Германии нужны мощности «Северного потока» для заполнения газовых хранилищ.

Ранее в компании Nord Stream AG сообщили, что с 11 по 21 июля газопровод «Северный поток» будет остановлен на плановое техобслуживание.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с Nation News ситуацию с газом в Германии.