Аналитик Пикин оценил призыв ФРГ к Канаде решить вопрос с турбиной для «Северного потока»
- РИА Новости
«Наконец-то у них стал просыпаться разум. Они начали всё-таки обсуждать именно причину происходящего, а не бороться с последствиями. Это вопрос политический; если политики договорятся, то это вопрос одного решения», — подчеркнул Пикин.
По его мнению, для того, чтобы решить вопрос с турбиной для «Северного потока», даже не потребуется снимать санкции, может быть просто сделано исключение.
«Я думаю, что они могут это сделать», — заключил собеседник RT.
Ранее Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.