Аналитик Пикин оценил призыв ФРГ к Канаде решить вопрос с турбиной для «Северного потока»

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Анастасия Румянцева
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с RT прокомментировал заявление министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, который призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».
Аналитик Пикин оценил призыв ФРГ к Канаде решить вопрос с турбиной для «Северного потока»
  • РИА Новости

«Наконец-то у них стал просыпаться разум. Они начали всё-таки обсуждать именно причину происходящего, а не бороться с последствиями. Это вопрос политический; если политики договорятся, то это вопрос одного решения», — подчеркнул Пикин.

По его мнению, для того, чтобы решить вопрос с турбиной для «Северного потока», даже не потребуется снимать санкции, может быть просто сделано исключение.

«Я думаю, что они могут это сделать», — заключил собеседник RT.

Ранее Хабек призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток».

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

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