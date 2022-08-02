«Зима обещает быть особенной»: почему в Европе опасаются нехватки газа для прохождения отопительного сезона

Заполненность европейских газохранилищ превысила 69%, а к 1 ноября ЕС планирует довести показатель как минимум до 80% для прохождения отопительного сезона. В то же время власти региона опасаются, что сырья зимой всё равно может не хватить. Поставки топлива из России существенно снизились, а полностью заменить их пока не представляется возможным, отмечают аналитики. По мнению американских экономистов, ситуация с газом в Европе становится уже не просто плохой, а «отвратительной». В условиях острого дефицита и ажиотажного роста цен эксперты ожидают остановки ряда промышленных предприятий ЕС. Руководство Евросоюза активно призывает страны региона делиться топливом друг с другом, однако специалисты сомневаются, что государства с большим объёмом запасов станут делать это бесплатно.

Согласно данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах Евросоюза выросла до 69,3%. Показатель продолжает постепенно увеличиваться в последние месяцы, но всё ещё остаётся заметно ниже целевых значений, необходимых для прохождения отопительного сезона.

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В Европарламенте рассчитывают к 1 ноября заполнить ПХГ минимум на 80%, а региональных операторов призывают стремиться к уровню 85%. Эксперты не исключают, что в конечном итоге европейским властям удастся добиться намеченных целей, однако даже в этом случае страны ЕС рискуют столкнуться с острой нехваткой топлива в зимний период.

«Заполнение хранилищ на 80% позволяет Европе спокойно пережить зиму только при условии стабильных ежесуточных поставок российского газа, которые сейчас заметно сократились. Европейские ПХГ в принципе не рассчитаны на такое радикальное снижение прокачки топлива из России, поэтому грядущий отопительный сезон будет тяжёлым и кризисным», — рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Похожие опасения сейчас высказывают и в самом Евросоюзе. Так, накануне о возможных проблемах с газом грядущей зимой предупредил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Зима приходит каждый год, но та, которая нам предстоит, обещает быть особенной. Реальна неопределённость относительного того, хватит ли Евросоюзу газа и будет ли он доступен (по стоимости. — RT)», — написал Боррель в своём блоге.

По его словам, сегодняшние цены на газ в Европе более чем вчетверо превышают уровни конца февраля и почти в десять раз — показатели годичной давности. Причиной такой ситуации глава дипломатии ЕС считает образовавшийся в регионе дефицит топлива на фоне снижения поставок из России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

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© Olivier Matthys

Напомним, с середины июня прокачка газа из России в Европу по трубопроводу «Северный поток» упала почти в пять раз — до 33 млн куб. м в сутки (около 20% от общей мощности магистрали). «Газпром» был вынужден уменьшить объёмы поставок из-за проблем с возвратом турбины компанией Siemens после ремонта.

Изначально оборудование не удалось вернуть из-за антироссийских санкций Канады, где двигатель проходил сервисное обслуживание. Позже Оттава по просьбе Берлина смягчила ограничения и отправила агрегат, но Москва так и не получила его в связи с отсутствием необходимых документов со стороны Канады. Тем временем срок службы других установок, необходимых для работы «Северного потока», начал подходить к концу, и «Газпром» стал отключать их, поскольку не может отправить в ремонт.

Помимо снижения мощности «Северного потока», страны ЕС уже перестали получать газ по трубопроводу Ямал — Европа. Как ранее объяснял президент Владимир Путин, это произошло в результате введения ограничений со стороны Польши. Одновременно Украина вдвое сократила транзит российского сырья через свою территорию.

«Объём газа на европейском рынке уменьшился, и общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли», — резюмировал Путин.

«Отвратительный» сценарий

Сегодня газ на европейском рынке торгуется вблизи €210 за 1 МВт⋅ч, или около $2206 за 1 тыс. куб. м. Для сравнения: ещё год назад соответствующее значение составляло порядка €24 за 1 МВт⋅ч, или $294 за 1 тыс. куб. м.

На фоне заметного повышения стоимости газа европейские страны сталкиваются и с ажиотажным удорожанием электроэнергии. Например, в Германии за последний год цены выросли примерно в пять раз — до €381 за МВт⋅ч, а во Франции — почти в шесть раз, до €472 за МВт⋅ч, свидетельствуют данные биржи Nord Pool.

По оценке экономистов Bank of America, нынешняя ситуация с газом в Европе стремительно переходит от «плохого» сценария к «отвратительному». Об этом на днях со ссылкой на исследование компании сообщил новостной портал Business Insider.

«С ростом пессимизма насчёт российских поставок европейские спотовые и форвардные цены на природный газ закрепляются в более высоком диапазоне… При работе газопровода «Северный поток» на 20% мощности заполнение хранилищ к зиме может быть недостаточным, и сейчас ЕС планирует широкомасштабное нормирование потребления», — отмечают авторы доклада.

Как рассказал RT портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, в текущих условиях европейские государства начинают активно переходить на альтернативные газу источники энергии. В первую очередь речь идёт об угле и мазуте. Так, многие страны ЕС уже заявили о возобновлении работы угольных электростанций, которые ранее были выведены из эксплуатации из-за экологической повестки.

«Наряду с этим в Европе вводятся ограничения на потребление энергии. Например, в Германии отключают подсветки зданий и горячую воду в офисах, а в некоторых странах введено нормирование температуры в помещениях при использовании кондиционеров или обогревателей», — добавил Скрябин.

В рамках экономикии энергии в Германии ограничили подсветку многих зданий

globallookpress.com

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По словам Жозепа Борреля, с начала года доля российского сырья в общем объёме импорта газа ЕС снизилась с 40 до 20%, в то время как доля СПГ от других поставщиков увеличилась с 19 до 37%. Одновременно Евросоюз нарастил закупки трубопроводного топлива у Норвегии, Алжира и Азербайджана, добавил глава евродипломатии.

Тем не менее попытки ЕС заменить российский газ по-прежнему не позволяют справиться с нехваткой топлива в регионе, считает Игорь Юшков. По его словам, полный отказ от сырья из РФ потребует отключения ряда промышленных предприятий Европы от энергии. В то же время дополнительное увеличение газовых поставок от других поставщиков остаётся проблематичным для Евросоюза, рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Во-первых, конкурирующие поставщики должны располагать такими же объёмами газа, какие сегодня может поставлять Россия. Во-вторых, нужно соглашаться на их условия. Например, Катар готов заменить Россию, обеспечив газом всю Германию, но катарская газовая госкомпания требует заключения с ней контракта сроком не менее чем на 20 лет, а этого в Берлине не хотят», — добавила Мильчакова.

Единство за деньги

На фоне растущей нехватки газа страны ЕС в конце июля договорились совместно снизить потребление сырья на 15% до конца марта 2023 года. Одобренный план предусматривает исключения для некоторых стран Евросоюза, а само снижение потребления газа должно носить добровольный характер. Однако в случае ещё большего обострения газового дефицита в регионе сокращение спроса будет принудительным.

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«Важно, чтобы все государства — члены сократили объём потребления, чтобы все экономили больше и делились им (газом. — RT) с теми членами, которые сильнее пострадали. Энергетическая солидарность является основным принципом европейских договоров», — заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вместе с тем специалисты сомневаются, что европейские страны действительно будут готовы проявить такую солидарность в газовом вопросе. По мнению Игоря Юшкова, власти государств ЕС сейчас во многом сосредоточены на решении своих внутренних проблем и поэтому не станут помогать друг другу в ущерб собственным потребителям.

«Если острый дефицит будет в одной стране и непродолжительное время, то, возможно, они поделятся газом. Но если ситуация ухудшится во многих странах, то никто не будет рисковать своими потребителями ради соседа. Национальные правительства понимают, что их переизбрание зависит от воли граждан и будут стараться, чтобы внутренний рынок нормально прошёл отопительный сезон», — подчеркнул Юшков.

Отметим, что о своём нежелании делиться топливом с соседями уже заявили власти Польши, хотя ПХГ страны сегодня заполнены почти на 99%. Как полагает Наталья Мильчакова, в случае с газом проявление европейской солидарности — это всего лишь вопрос цены.

«Делиться наверняка станут, но газ будет в прямом смысле на вес золота. То есть за поставки сырья по реверсу те страны, у которых в ПХГ газа больше, могут брать со своих реципиентов большую плату», — отметила аналитик.

Впрочем, даже в этом случае отключения промышленных предприятий от энергии вряд ли удастся избежать, уверен Игорь Юшков. По его мнению, подачу тепла и электричества сохранят только для жилых домов и социальных объектов, а дальше власти стран ЕС будут действовать по остаточному принципу.

«В целом энергокризис толкает экономику ЕС к рецессии: предприятия закрываются или сокращают выпуск продукции, так как из-за высоких цен на энергоносители их товар неконкурентоспособен. Плюс ещё раскручивается инфляция. Если всё так продолжится, то не только ЕС, но США и вся мировая экономика погрузится в рецессию», — заключил эксперт.