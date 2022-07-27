В два раза меньше: как снижение прокачки газа по «Северному потоку» может отразиться на экономике Европы

В среду, 27 июля, «Газпром» отключил предпоследний работавший двигатель, задействованный в прокачке топлива по «Северному потоку». В компании объяснили, что у оборудования истёк допустимый срок службы до капремонта. В результате мощность трубопровода уменьшилась вдвое — до 20% от максимально возможной (33 млн куб. м в сутки). Снижение газовых поставок из России уже вызвало панику на европейском рынке, где ещё накануне стоимость сырья впервые с начала марта превысила $2200 за 1 тыс. куб. м. Как полагают эксперты, частично исправить ситуацию мог бы запуск турбины, которую Канада ранее отказалась возвращать после ремонта из-за санкций против России, но позже решила привезти по просьбе Германии. Сейчас агрегат находится в пути, однако Москва пока не получила документы, позволяющие эксплуатировать двигатель. В Европе на этом фоне опасаются полного прекращения прокачки газа из РФ.

Со среды, 27 июля, суточная прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» сократится в два раза — с 67 млн куб. м до 33 млн куб. м. В результате производительность магистрали упадёт до 20% от максимально возможной.

Поставки сырья уменьшились после того, как «Газпром» по техническим причинам отключил один из двух остававшихся на ходу газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на компрессорной станции (КС) «Портовая». О соответствующих планах компания объявила в начале недели.

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учётом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в заявлении.

Последняя турбина

Напомним, газ по «Северному потоку» поступает напрямую из России в Германию, откуда потом транспортируется в другие страны Евросоюза. Две нитки магистрали проходят по дну Балтийского моря и позволяют прокачивать 55 млрд куб. м топлива в год.

Расположенная в Ленинградской области КС «Портовая» служит точкой входа в трубопровод. В штатном режиме на ней обычно работает несколько ГПА разной мощности на базе турбин производства немецкой компании Siemens.

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В июне суточная производительность «Северного потока» снизилась с плановых 167 млн куб. м до 67 млн куб. м (40% от общей мощности газопровода). «Газпром» был вынужден сократить прокачку, поскольку Siemens не смогла вернуть один из газотурбинных двигателей после ремонта в Канаде. Ранее Оттава ввела санкции против российской нефтегазовой отрасли и поэтому отказалась возвращать оборудование.

Тем временем срок службы других ГПА на КС «Портовая» начал подходить к точке необходимого капремонта. В результате «Газпром» стал планомерно отключать установки, так как их техобслуживание стало невозможным из-за канадских ограничений.

«Это — не то санкционная запутанность, не то это чьё-то абсолютно целенаправленное решение… Двигатель лежит на заводе (в Канаде. — RT). С завода Siemens двигатель забрать не может. А другие двигатели подходят и уже подошли к тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. А в Канаду их уже не отправить. И ни на какой другой завод тоже не отправить», — объяснял ситуацию глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В Германии сперва назвали объяснения «Газпрома» надуманными, но позже попросили Канаду привезти турбину. После нескольких раундов переговоров Оттава в итоге согласилась временно снять часть ограничений с Москвы и отправить двигатель, но Россия пока его так и не получила.

«Турбина после капремонта ещё не пришла и не установлена. Она в пути. Будем надеяться, что это произойдёт скорее раньше, чем позже», — сообщил 26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, даже в случае возвращения турбины «Газпром» не сможет её установить до тех пор, пока не получит документы, подтверждающие снятие санкций и факт надёжности использования двигателя. 25 июля компания Siemens предоставила часть соответствующих бумаг от властей Канады, но у российской стороны остался ряд вопросов.

«Нам никто не может внятно, в документах, объяснить теперь статус этой и других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде… если есть регламент, который обеспечивает безопасность функционирования газопровода, нас что, призывают этот регламент нарушать?» — заявил накануне глава МИД России Сергей Лавров.

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Как объяснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Россия хочет получить гарантии того, что прокачка газа больше не будет зависеть от политических решений Запада. Впрочем, даже если в конечном итоге стороны всё же смогут договориться по документам, запустить привезённую из Канады турбину получится в лучшем случае в августе, считает специалист. До этого момента «Северный поток» продолжит работать только на 20% от своей мощности.

«Всего у «Газпрома» сейчас пять турбин, выведенных из эксплуатации и нуждающихся в ремонте. Теоретически их можно было бы уже сейчас отправить на техобслуживание и после починки полностью перезапустить «Северный поток» хотя бы к ноябрю. Однако, скорее всего, пока перевозимую сейчас из Канады турбину не установят, Siemens не заберёт другие двигатели», — добавил Юшков.

По словам Дмитрия Пескова, «Газпром» работает над разрешением проблемы. Вместе с тем ситуация критически осложняется введёнными против России рестрикциями, добавил представитель Кремля.

«Не будь этих ограничений, все ремонтные, гарантийные и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, какие мы видим сейчас», — подчеркнул Песков.

Цена санкций

За день до отключения предпоследнего двигателя на КС «Портовая» газ на бирже в Европе подорожал до максимума за почти пять месяцев. Так, вечером 26 июля стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась примерно на 21,5% и впервые с 8 марта достигала к €214,6 за 1 МВт⋅ч, или около $2236 за 1 тыс. куб. м.

«В обозримой перспективе цены на газ в Европе продолжат расти, поскольку снижение поставок «Газпромом» вызывает панику на рынке. Сейчас в странах ЕС и так наблюдается дефицит энергосырья, а с 10 августа европейцы больше не смогут покупать российский уголь из-за одобренных санкций против Москвы. Это лишь усугубит энергетический кризис в регионе», — считает Игорь Юшков.

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Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, помимо снижения мощности «Северного потока», страны ЕС уже перестали получать газ по трубопроводу Ямал — Европа. Причиной этому стали ограничения со стороны Польши. Одновременно Украина вдвое сократила транзит российского сырья через свою территорию.

«Объём газа на европейском рынке уменьшился, и общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли», — подчеркнул Путин.

В текущих условиях европейские власти опасаются, что не успеют запастить нужным объёмом газа до начала отопительного сезона. Например, хранилища Германии сейчас заполнены топливом только на 65,9% при планах страны достичь уровня 90—95% к 1 ноября. По подсчётам Федерального сетевого агентства ФРГ, даже если бы «Северный поток» работал на 40% от своей мощности, Берлину удалось бы обеспечить резервы лишь на 80—85%, пишет ТАСС.

Добровольное принуждение

При этом в Европе не исключают вероятности полного прекращения поставок газа из России и в этой связи решили снизить потребление сырья на 15% до конца марта 2023 года. Соответствующий план действий накануне одобрил Совет ЕС.

В рамках инициативы для некоторых стран Евросоюза предусмотрены исключения, а само снижение потребления газа будет носить добровольный характер. Вместе с тем при возникновении острой нехватки топлива может быть объявлен режим «общесоюзной тревоги». В этом случае сокращение спроса станет обязательным для всех участников объединения.

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«ЕС может уменьшить потребление газа за счёт привлечения альтернативных источников энергии, в том числе и экологически нечистых. Однако без потерь в качестве и темпах роста экономик стран ЕС ограничить использование газа вряд ли получится. Цены на сырьё вполне могут пройти ещё выше, если в Европе возникнут перебои с поставками, а заполнить хранилища не удастся до наступления холодов», — объяснил RT портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

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Как отметил Игорь Юшков, в условиях высоких цен на газ в Европе уже начали закрываться многие промышленные производства, а власти ЕС пытаются спасти часть предприятий с помощью их накачки деньгами. Серьёзный удар на себе ощущают и рядовые потребители, добавил специалист. По его словам, в текущем году рядовой немецкой семье придётся заплатить за энергию на €5 тыс. больше, чем в 2021-м.

В сложившихся обстоятельствах экономика ЕС уже начинает тормозить и даже может столкнуться с рецессией, уверен Юшков. Похожей точки зрения придерживается специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

«Учитывая, что цены на ЖКУ в некоторых странах Европы уже выросли в три-четыре раза, нетрудно догадаться, что это может значить для рядового европейца с устаканившейся зоной комфорта. Текущие пертурбации, собственно, ведут к полноценному финансовому и политическому кризису в регионе», — заключил собеседник RT.