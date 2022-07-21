После перерыва: Германия вновь начала получать российский газ по «Северному потоку»

21 июля, после завершения десятидневного ремонта, газ из России снова начал поступать в Германию по «Северному потоку». Мощность трубопровода вышла на уровень, который был до приостановки работ, и сейчас составляет 40% от максимально возможной. Магистраль перестала работать в полную силу ещё в июне после того, как из-за ограничений в отношении Москвы Канада отказалась возвращать один из газотурбинных двигателей. В итоге Германия убедила Оттаву смягчить антироссийские санкции и привезти оборудование, однако «Газпрому» пока так и не были переданы соответствующие документы. Без нужных бумаг поставить турбину будет невозможно, и по мере завершения срока службы других установок мощность «Северного потока» может снизиться ещё сильнее. В Европе в этой ситуации уже готовятся встречать зиму без российского газа.

В четверг, 21 июля, компания — оператор «Северного потока» Nord Stream AG вновь начала прокачивать газ по трубопроводу после десятидневного перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена», — говорится в сообщении.

В первый час после запуска магистраль работала только на 30% от общей мощности. Впрочем, после этого поставки газа вышли на уровень до закрытия трубопровода — 40% от максимально возможного, пишет ТАСС со ссылкой на данные Nord Stream AG.

С 11 июля прокачка сырья по обеим ниткам «Северного потока» была приостановлена для проведения профилактических работ. Речь идёт о плановом техническом обслуживании, включающем тестирование механических компонентов и систем автоматизации.

Невечный двигатель

Напомним, газ по «Северному потоку» поступает напрямую из России в Германию — от компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области до немецкого города Грайфсвальд, — откуда потом транспортируется в другие страны Евросоюза. Обе нитки трубопровода проходят по дну Балтийского моря и позволяют прокачивать 55 млрд куб. м топлива в год.

Для поставок сырья по магистрали на КС «Портовая» установлено восемь газоперекачивающих агрегатов (ГПА) разной мощности. Техническим обслуживанием этого оборудования занимается немецкая компания Siemens.

Также по теме «Планы претерпевают корректировку»: почему в ФРГ заявили о невозможности пережить зиму без поставок российского газа Германии не удастся пережить зиму без поставок газа из России с тем уровнем заполненности подземных хранилищ, который фиксируется...

В июне 2022 года производительность КС «Портовая» упала почти в 2,5 раза — с планового объёма в 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м. Таким образом, прокачка газа из России в Германию по «Северному потоку» уменьшилась до 40% от общей мощности трубопровода.

«Газпром» был вынужден сократить транспортировку сырья через магистраль после того, как компания Siemens не вернула из ремонта один из газотурбинных двигателей. В то же время у части газоперекачивающих агрегатов истёк срок службы, и они были остановлены в связи с выявленными неисправностями. В результате уже во второй половине июня вместо восьми ГПА на КС «Портовая» работали только два.

Во многом ситуацию с прокачкой газа по «Северному потоку» осложнили действия канадских властей, объяснял глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, для проведения техобслуживания ГПА у немецкой компании Siemens есть только один завод, расположенный в Канаде. Оттава, в свою очередь, не стала возвращать уже отремонтированное оборудование из-за санкций против России.

«Это не то санкционная запутанность, не то чьё-то абсолютно целенаправленное решение... Двигатель лежит на заводе (в Канаде. — RT). С завода Siemens двигатель забрать не может. А другие двигатели подходят и уже подошли к тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. А в Канаду их уже не отправить. И ни на какой другой завод тоже не отправить», — заявлял Миллер.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

РИА Новости

© Михаил Климентьев

В Германии снижение поставок газа сначала сочли политически мотивированным, а объяснения «Газпрома» — надуманными. Впрочем, позже Берлин всё же обратился к Оттаве с просьбой привезти оборудование. Хотя против такого решения выступала Украина, канадские власти в итоге согласились временно снять часть ограничений с нефтегазовой отрасли России и отправить турбину.

Любопытно, что изначально отказ Канады возвращать газотурбинный двигатель из ремонта мог быть связан с желанием страны увеличить поставки собственных энергоресурсов в Европу. Об этом 20 июля заявил российский президент Владимир Путин.

«Я вам скажу, почему Канада сделала это, — потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок. Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация в Донбассе, а прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок, потому что планируют развивать газодобычу у себя. Вот и всё. Эта конкуренция на каждом шагу», — объяснил Путин.

Документы на машину

В настоящий момент турбина для «Северного потока» уже находится в пути, о чём накануне сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, оборудование будет доставлено вовремя, поэтому у России нет повода не поставлять газ.

Вместе с тем «Газпром» пока так и не получил от Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях ограничений Канады и ЕС.

По словам Владимира Путина, отсутствие официальных бумаг, которые бы подтверждали снятие санкций и надёжность использования турбины, делает невозможным эксплуатацию оборудования.

«Газпром» должен получить не только металл, не только машину, но и документы на неё, и юридические документы, и техническую документацию. Мы должны понимать, что «Газпром» берёт, в каком состоянии машина пришла и каков её юридический статус: она под санкциями, не под санкциями, что с ней делать, завтра, может, заберут её назад. Но это ещё не всё. Дело в том, что в конце июля… на ремонт должна быть отправлена ещё одна машина. А где мы возьмём отремонтированные? Совершенно непонятно», — заявил Путин.

Таким образом, по словам президента, если отремонтированная турбина не придёт вместе с документами, в скором времени на КС «Портовая» останется только один рабочий газоперекачивающий агрегат. В этом случае поставки сырья по «Северному потоку» сократятся до 30 млн куб. м в сутки, подчеркнул глава государства.

РИА Новости

© Алексей Майшев

Нетрадиционный подход

По словам Владимира Путина, «Газпром» намерен, как и прежде, полностью выполнять свои обязательства перед покупателями. В то же время европейские партнёры по-прежнему пытаются переложить собственные ошибки на компанию и на Россию в целом, хотя это не имеет под собой никаких оснований, уверен президент.

Также по теме «Цены взлетят до небес»: Путин предостерёг страны Запада от попыток ограничить поставки российской нефти По словам Владимира Путина, мировые цены на нефть «взлетят до небес», если Запад попытается ограничить поставки или стоимость...

Как напомнил российский лидер, ещё в первой половине 2020 года газ в Европе стоил €100 за 1 тыс. куб. м, но уже через год котировки поднялись до €250, а сегодня цены колеблются вблизи €1700. Одной из причин такой динамики стало решение Европы отказаться от традиционной энергетики и финансовых вложений в нефтегазовую отрасль, считает Путин.

«Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряную энергию. Зима оказалась длинной, ветра не было — вот и всё. А инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике пропали из-за ранее принятых политических решений», — пояснил Путин.

При этом санкции в отношении России только усугубили ситуацию, отметил глава государства. Так, помимо сложившейся ситуации вокруг «Северного потока», ограничения со стороны Польши привели к остановке поставок сырья по трубопроводу Ямал — Европа. Одновременно Украина объявила о закрытии одного из двух газовых маршрутов, пролегающих через её территорию.

«Объём газа на европейском рынке уменьшился, и общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли», — резюмировал Путин.

Планы на зиму

В Европе тем временем опасаются полного прекращения поставок газа из РФ и уже готовятся провести зиму без российского сырья. Об этом, в частности, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Перед лицом нынешнего энергетического кризиса, который усугубляется сложными экономическими, геополитическими и климатическими условиями, каждый из нас — страны — члены (ЕС. — RT), промышленники, граждане — должен сделать всё возможное, чтобы в знак солидарности подготовиться к грядущей зиме», — призвал Бретон.

Gettyimages.ru

© Matthias Kulka

В этой связи Еврокомиссия предлагает с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го сократить потребление газа в ЕС на 15%, что эквивалентно 40 млрд куб. м. Кроме того, странам объединения рекомендуется уменьшить расходы на отопление и охлаждение, а в качестве временной меры — перейти на использование угля, нефти и атомной энергетики.

«ЕС готовится к наихудшему сценарию. По нашим расчётам, в II квартале 2022 года поставки газа из России в Европу снизились на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, а за десять дней июля — уже на 64% в годовом выражении. Также с апреля по июнь прекратилась подача российского газа в Финляндию, Польшу и Болгарию. Еврокомиссия допускает сохранение этого тренда в ближайшие месяцы», — рассказал RT главный аналитик компании «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.

Также по теме «Не в их интересах»: почему в МИД РФ усомнились в готовности Европы полностью разорвать связи с Россией Интересам Европы не отвечает полный разрыв связей с РФ и переход на американский сжиженный газ. Об этом в интервью RT и РИА Новости...

Похожую точку зрения выразил и главный аналитик информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров. По его мнению, предложения ЕК носят превентивный характер, но на практике могут оказаться малоэффективными.

«Подобные заявления призваны подготовить граждан к худшему, чтобы в крайнем случае можно было бы сказать что-то в стиле «мы предупреждали». А с другой стороны, так как сделать в случае длительного прекращения поставок российского газа практически ничего нельзя, власти ЕС создают хоть какую-то видимую активность, иначе к ним появится ещё больше вопросов о разумности проводимой политики в сфере энергетики», — объяснил Фёдоров в беседе с RT.

Впрочем, как напомнил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, российские власти пока не рассматривают полное отключение Европы от газа в качестве базового сценария. По мнению эксперта, восстановление объёмов прокачки сырья по «Северному потоку» всё ещё возможно в случае решения проблем с ремонтом турбин.

«Тем не менее уже сейчас аномально высокие цены на газ являются одной из причин рекордно высокой инфляции в ЕС. Более того, по расчётам Международного валютного фонда, если Европа всё же будет отключена от российского газа, Евросоюз может потерять 0,4—2,8% ВВП в зависимости от успешности работы по экономии и замещению сырья из РФ», — заключил Кауфман.