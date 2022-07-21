После перерыва: Германия вновь начала получать российский газ по «Северному потоку»
- РИА Новости
- © Алексей Витвицкий
В четверг, 21 июля, компания — оператор «Северного потока» Nord Stream AG вновь начала прокачивать газ по трубопроводу после десятидневного перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Nord Stream AG успешно завершила выполнение всех запланированных работ на обеих нитках газопровода в соответствии с установленными сроками. Подача газа возобновлена», — говорится в сообщении.
В первый час после запуска магистраль работала только на 30% от общей мощности. Впрочем, после этого поставки газа вышли на уровень до закрытия трубопровода — 40% от максимально возможного, пишет ТАСС со ссылкой на данные Nord Stream AG.
С 11 июля прокачка сырья по обеим ниткам «Северного потока» была приостановлена для проведения профилактических работ. Речь идёт о плановом техническом обслуживании, включающем тестирование механических компонентов и систем автоматизации.
Невечный двигатель
Напомним, газ по «Северному потоку» поступает напрямую из России в Германию — от компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области до немецкого города Грайфсвальд, — откуда потом транспортируется в другие страны Евросоюза. Обе нитки трубопровода проходят по дну Балтийского моря и позволяют прокачивать 55 млрд куб. м топлива в год.
Для поставок сырья по магистрали на КС «Портовая» установлено восемь газоперекачивающих агрегатов (ГПА) разной мощности. Техническим обслуживанием этого оборудования занимается немецкая компания Siemens.
В июне 2022 года производительность КС «Портовая» упала почти в 2,5 раза — с планового объёма в 167 млн куб. м в сутки до 67 млн куб. м. Таким образом, прокачка газа из России в Германию по «Северному потоку» уменьшилась до 40% от общей мощности трубопровода.
«Газпром» был вынужден сократить транспортировку сырья через магистраль после того, как компания Siemens не вернула из ремонта один из газотурбинных двигателей. В то же время у части газоперекачивающих агрегатов истёк срок службы, и они были остановлены в связи с выявленными неисправностями. В результате уже во второй половине июня вместо восьми ГПА на КС «Портовая» работали только два.
Во многом ситуацию с прокачкой газа по «Северному потоку» осложнили действия канадских властей, объяснял глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, для проведения техобслуживания ГПА у немецкой компании Siemens есть только один завод, расположенный в Канаде. Оттава, в свою очередь, не стала возвращать уже отремонтированное оборудование из-за санкций против России.
«Это не то санкционная запутанность, не то чьё-то абсолютно целенаправленное решение... Двигатель лежит на заводе (в Канаде. — RT). С завода Siemens двигатель забрать не может. А другие двигатели подходят и уже подошли к тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. А в Канаду их уже не отправить. И ни на какой другой завод тоже не отправить», — заявлял Миллер.
- Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
В Германии снижение поставок газа сначала сочли политически мотивированным, а объяснения «Газпрома» — надуманными. Впрочем, позже Берлин всё же обратился к Оттаве с просьбой привезти оборудование. Хотя против такого решения выступала Украина, канадские власти в итоге согласились временно снять часть ограничений с нефтегазовой отрасли России и отправить турбину.
Любопытно, что изначально отказ Канады возвращать газотурбинный двигатель из ремонта мог быть связан с желанием страны увеличить поставки собственных энергоресурсов в Европу. Об этом 20 июля заявил российский президент Владимир Путин.
«Я вам скажу, почему Канада сделала это, — потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок. Здесь в основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша спецоперация в Донбассе, а прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок, потому что планируют развивать газодобычу у себя. Вот и всё. Эта конкуренция на каждом шагу», — объяснил Путин.
Документы на машину
В настоящий момент турбина для «Северного потока» уже находится в пути, о чём накануне сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, оборудование будет доставлено вовремя, поэтому у России нет повода не поставлять газ.
Вместе с тем «Газпром» пока так и не получил от Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях ограничений Канады и ЕС.
По словам Владимира Путина, отсутствие официальных бумаг, которые бы подтверждали снятие санкций и надёжность использования турбины, делает невозможным эксплуатацию оборудования.
«Газпром» должен получить не только металл, не только машину, но и документы на неё, и юридические документы, и техническую документацию. Мы должны понимать, что «Газпром» берёт, в каком состоянии машина пришла и каков её юридический статус: она под санкциями, не под санкциями, что с ней делать, завтра, может, заберут её назад. Но это ещё не всё. Дело в том, что в конце июля… на ремонт должна быть отправлена ещё одна машина. А где мы возьмём отремонтированные? Совершенно непонятно», — заявил Путин.
Таким образом, по словам президента, если отремонтированная турбина не придёт вместе с документами, в скором времени на КС «Портовая» останется только один рабочий газоперекачивающий агрегат. В этом случае поставки сырья по «Северному потоку» сократятся до 30 млн куб. м в сутки, подчеркнул глава государства.
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Нетрадиционный подход
По словам Владимира Путина, «Газпром» намерен, как и прежде, полностью выполнять свои обязательства перед покупателями. В то же время европейские партнёры по-прежнему пытаются переложить собственные ошибки на компанию и на Россию в целом, хотя это не имеет под собой никаких оснований, уверен президент.
Как напомнил российский лидер, ещё в первой половине 2020 года газ в Европе стоил €100 за 1 тыс. куб. м, но уже через год котировки поднялись до €250, а сегодня цены колеблются вблизи €1700. Одной из причин такой динамики стало решение Европы отказаться от традиционной энергетики и финансовых вложений в нефтегазовую отрасль, считает Путин.
«Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряную энергию. Зима оказалась длинной, ветра не было — вот и всё. А инвестиции в основной капитал в традиционной энергетике пропали из-за ранее принятых политических решений», — пояснил Путин.
При этом санкции в отношении России только усугубили ситуацию, отметил глава государства. Так, помимо сложившейся ситуации вокруг «Северного потока», ограничения со стороны Польши привели к остановке поставок сырья по трубопроводу Ямал — Европа. Одновременно Украина объявила о закрытии одного из двух газовых маршрутов, пролегающих через её территорию.
«Объём газа на европейском рынке уменьшился, и общая цена на рынке поднялась. Кто выиграл? Все европейцы только проиграли», — резюмировал Путин.
Планы на зиму
В Европе тем временем опасаются полного прекращения поставок газа из РФ и уже готовятся провести зиму без российского сырья. Об этом, в частности, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Перед лицом нынешнего энергетического кризиса, который усугубляется сложными экономическими, геополитическими и климатическими условиями, каждый из нас — страны — члены (ЕС. — RT), промышленники, граждане — должен сделать всё возможное, чтобы в знак солидарности подготовиться к грядущей зиме», — призвал Бретон.
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В этой связи Еврокомиссия предлагает с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го сократить потребление газа в ЕС на 15%, что эквивалентно 40 млрд куб. м. Кроме того, странам объединения рекомендуется уменьшить расходы на отопление и охлаждение, а в качестве временной меры — перейти на использование угля, нефти и атомной энергетики.
«ЕС готовится к наихудшему сценарию. По нашим расчётам, в II квартале 2022 года поставки газа из России в Европу снизились на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, а за десять дней июля — уже на 64% в годовом выражении. Также с апреля по июнь прекратилась подача российского газа в Финляндию, Польшу и Болгарию. Еврокомиссия допускает сохранение этого тренда в ближайшие месяцы», — рассказал RT главный аналитик компании «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.
Похожую точку зрения выразил и главный аналитик информационно-аналитического центра «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров. По его мнению, предложения ЕК носят превентивный характер, но на практике могут оказаться малоэффективными.
«Подобные заявления призваны подготовить граждан к худшему, чтобы в крайнем случае можно было бы сказать что-то в стиле «мы предупреждали». А с другой стороны, так как сделать в случае длительного прекращения поставок российского газа практически ничего нельзя, власти ЕС создают хоть какую-то видимую активность, иначе к ним появится ещё больше вопросов о разумности проводимой политики в сфере энергетики», — объяснил Фёдоров в беседе с RT.
Впрочем, как напомнил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, российские власти пока не рассматривают полное отключение Европы от газа в качестве базового сценария. По мнению эксперта, восстановление объёмов прокачки сырья по «Северному потоку» всё ещё возможно в случае решения проблем с ремонтом турбин.
«Тем не менее уже сейчас аномально высокие цены на газ являются одной из причин рекордно высокой инфляции в ЕС. Более того, по расчётам Международного валютного фонда, если Европа всё же будет отключена от российского газа, Евросоюз может потерять 0,4—2,8% ВВП в зависимости от успешности работы по экономии и замещению сырья из РФ», — заключил Кауфман.