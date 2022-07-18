«Планы претерпевают корректировку»: почему в ФРГ заявили о невозможности пережить зиму без поставок российского газа

Германии не удастся пережить зиму без поставок газа из России с тем уровнем заполненности подземных хранилищ, который фиксируется сегодня, заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. По его словам, многое зависит от того, в каком объёме топливо будет поступать по «Северному потоку», когда тот возобновит работу после технического обслуживания. Мюллер подчеркнул, что ещё как минимум два отопительных сезона Германия будет зависима от поставок газа из РФ. Между тем западные СМИ отмечают, что ФРГ переживает самый масштабный за последние десятилетия кризис под давлением проблем, вызванных санкционной и энергетической политикой своего руководства. Исходя из этого, эксперты не исключают, что нынешние обстоятельства могут поколебать позиции властей и даже стоить канцлеру Олафу Шольцу его поста.

Германия не сможет обойтись без поставок российского газа в предстоящем отопительном сезоне, имея текущий уровень заполненности подземных хранилищ. Такую оценку в интервью газете Bild am Sonntag дал руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

«Газовые хранилища заполнены почти на 65%. По сравнению с прошлыми неделями показатель улучшился, но этого всё ещё недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», — сказал глава регулятора ФРГ.

По его словам, многое зависит от того, с какой мощностью возобновит работу трубопровод «Северный поток», на котором с 11 июля ведутся плановые профилактические работы. Сейчас российский газ поступает в Западную и Центральную Европу только транзитом через Украину.

Однако, несмотря на дефицит газа, немецким потребителям не стоит опасаться, что зимой они столкнутся с отключением отопления, заявил Мюллер. При этом он допустил, что серьёзные трудности будут ожидать промышленный сектор страны.

«Если дело дойдёт до острой нехватки газа, нам нужно будет тщательно обдумать, какие предприятия снабжать дальше, а какие нет. Главную роль в принятии этого решения играет то, какой ущерб будет нанесён в результате прекращения газовых поставок с производственно-экономической точки зрения и для цепочек поставок в целом», — пояснил глава Федерального сетевого агентства.

Он также подчеркнул, что стране предстоит пережить ещё не одну зиму в условиях нехватки газа, хотя министр экономики Роберт Хабек и утверждает, что к лету 2024 года Германия станет независимой от российских поставок.

«Нам придётся пережить две зимы с угрозой, что у нас может быть слишком мало газа… Правда заключается и в том, что цены не станут снова такими же низкими, как они когда-то были», — добавил Мюллер.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер

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«Катапультировали себя в офсайд»

Между тем западные СМИ отмечают, что ФРГ переживает самый масштабный за последние десятилетия кризис под давлением свалившихся на неё проблем из-за санкционной и энергетической политики руководства страны.

8 июля в Deutsche Wirtschafts Nachrichten вышел материал о том, что Германия стремительно утрачивает производительность и конкурентоспособность, что чревато потерей рабочих мест, снижением социальной защищённости и благосостояния населения.

«Мы сами катапультировали себя в офсайд из-за политических ошибок и высокомерия», — пишет автор статьи Марк Фридрих.

По его словам, необходимо признать несостоятельность той энергетической политики, которую Берлин проводил последние годы, а также провал антироссийских санкций, так как они сильнее всего сейчас бьют по самой Германии.

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С критической статьёй в адрес немецкого правительства 13 июля вышла и британская The Telegraph. По мнению журналистов газеты, нерешительность немецкого руководства и его попытки угодить и союзникам по НАТО, и России привели к потере авторитета у обеих сторон.

«В Восточной, Центральной и Северной Европе к Германии под началом Шольца относятся с бо́льшим презрением и недоверием, чем когда-либо после 1945 года», — полагает автор статьи Дэниэл Джонсон.

По его мнению, ФРГ, некогда вызывавшая восхищение и зависть, сейчас стала классическим примером того, насколько серьёзный ущерб может нанести стране бездарная внешняя и энергетическая политика. Джонсон также предположил, что нынешнее положение дел может стоить канцлеру Олафу Шольцу его поста.

«На прошлой неделе Шольц и его коллеги ликовали из-за краха Бориса Джонсона. Однако канцлеру ФРГ грозит собственный кошмар, так что его злорадство может оказаться недолгим», — считает обозреватель.

Обратное действие антироссийских санкций и их негативное влияние на Германию отметил и бывший член Европарламента от ФРГ Фабио де Маси в колонке для газеты Berliner Zeitung 16 июля. По его словам, из-за неконтролируемого роста цен на энергию Германии грозит обвал экономики, безработица и инфляционный шок. При этом Россия, несмотря на ограничения, всё равно остаётся в выигрыше, отмечает де Маси.

«Мы должны честно осознать: Путин богатеет благодаря энергетическим санкциям, призванным отрезать Россию от евро и доллара… Но в краткосрочной перспективе российские газ и уголь нечем заменить», — подчеркнул политик.

Завод немецкого производителя Volkswagen AG в Цвикау, Германия

© AP Photo/Jens Meyer

В связи с этим он задался вопросом, какова на самом деле цель энергетических санкций, если они «приносят больше вреда, чем пользы и оставляют после себя в мире след разрушений».

Схожее мнение по поводу целесообразности и эффективности антироссийских санкций в нефтегазовом секторе выразил на днях и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

«Готовится седьмой пакет санкций. Кого это волнует? В настоящее время ЕС, покупая у России нефть, газ и уголь, направляет ей в разы больше денег, чем Украине в качестве помощи», — написал он в своём Twitter.

«Альтернатива» для Германии

Эксперты отмечают справедливость предупреждений немецкого регулятора о том, что Германии не справиться в грядущий отопительный сезон без российского газа. По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, если поставки из РФ будут идти в прежнем объёме, то ФРГ не сможет вовремя достичь заполненности подземных хранилищ даже на 80%.

«Немцы 65% своих хранилищ заполнили только благодаря тому, что в мае, апреле и половине июня были довольно большие суточные поставки: работал на полную мощность «Северный поток» и более-менее стабильно украинская газотранспортная система. Однако сегодня неясно, на какой мощности будет работать «Северный поток», поэтому и планы Германии по заполняемости хранилищ претерпевают корректировку», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Он также заметил, что Берлину не стоит возлагать больших надежд на Норвегию и Нидерланды в вопросе помощи с газовыми поставками. К примеру, на «норвежском направлении» Германия скоро столкнётся с конкуренцией со стороны Польши, которая в начале 2023 года намерена ввести в эксплуатацию трубопровод Baltic Pipe, чтобы получать дополнительные объёмы из Норвегии, напомнил эксперт.

«Поэтому немцы рискуют лишиться и норвежского газа. Формально у них ещё есть в качестве поставщика Нидерланды. Но те сами являются страной-импортёром, получая газ из Норвегии и России, к тому же до конца 2023 они должны закрыть своё крупнейшее месторождение в Гронингене, что также не улучшит ситуацию на рынке предложений», — добавил Юшков.

В свою очередь, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в разговоре с RT отметил, что дальнейшее упорство немецкого руководства в следовании общезападному антироссийскому курсу грозит ФРГ не только политической нестабильностью, но и колоссальными финансовыми издержками.

«Конечно, диверсификация и постепенная замена российского газа возможна, но это будет стоить Берлину не €1 млн: будет и более дорогая логистика, и более дорогая себестоимость. Соответственно, к докризисным или газпромовским ценам на трубопроводный газ Германия уже никогда не вернётся», — пояснил эксперт.

Здание бундестага

AP

Между тем Германия — это не просто потребитель газа, но и его экспортёр, поскольку более половины поступающего в страну голубого топлива потом поставляется другим государствам, напомнил Камкин.

«Мало того, для ФРГ газ — ещё и сырьё для такой крупной отрасли, как химическая промышленность. Соответственно, здесь дилемма: либо полностью закрывать промышленные предприятия, либо заставлять граждан замерзать», — сказал аналитик.

Однако к последнему варианту население страны не готово, уверен он. В этой связи вполне объяснимо недовольство граждан своим правительством, которое довело ситуацию до крайности.

«В целом над Шольцем сейчас висит такой газовый дамоклов меч: либо его попросят с поста, либо он сам может подать в отставку перед лицом тех трудностей, с которыми его правительство не справляется. Пока явных свидетельств такого развития событий нет, однако исключать вероятность того, что дело примет такой оборот, тоже нельзя», — резюмировал Камкин.