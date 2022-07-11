«Обратного пути нет»: как США ослабляют Евросоюз с помощью антироссийских санкций

США добились своей цели, ослабив Европу и убрав её из числа своих конкурентов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее глава МИД Сергей Лавров также констатировал, что цель санкционной политики Вашингтона заключается в ослаблении не только России, но и стран Евросоюза. С точки зрения экспертов, Соединённые Штаты и в дальнейшем будут использовать все возможные методы, чтобы упрочить контроль над европейским регионом. При этом, как считают аналитики, обратного пути у этого процесса нет: американское влияние на политическую сферу Европы будет только усиливаться.

Соединённые Штаты, проводя комплексную политику, направленную на ослабление национальных элит и экономики стран европейского региона, сумели убрать Европу из числа своих конкурентов. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин».

«США добились своего, они Европу убрали из своих конкурентов. Но что касается самой Европы, конечно, она от этого явно не выигрывает», — отметил он.

Политик объяснил, что Соединённые Штаты в стремлении «обладать миром» разрушили старую Европу и, приведя на смену политическим элитам новых деятелей, ориентированных на Вашингтон, устранили существовавший баланс мнений и в итоге смогли ослабить европейские государства.

«И Европейский парламент, и законы, которые сейчас приняты, предполагают, что итог определяет большинство... всем очевидно, что большинство у стран, которые не имеют своего суверенитета, — это сателлиты США. Именно они и задают тон в европейской политике», — подчеркнул Володин.

«Что касается Германии, Франции, Италии — они просто-напросто ослаблены через вымывание из выборов самостоятельных политиков и поддержку тех, кто абсолютно управляется из Вашингтона. Такие карманные руководители. В итоге мы с вами видим, к чему это приводит», — заявил спикер Госдумы, добавив, что кризисные явления в Европе будут усугубляться.

Удар по конкурентам

В Москве не в первый раз обращают внимание на то, что власти США, лоббируя широкие экономические рестрикции из-за ситуации на Украине, рассчитывают ослабить не только Россию, но и Европу. В частности, в конце июня на это указывал глава МИД Сергей Лавров.

«Посмотрите на существующий сейчас перечень санкций. Интересный анализ. Рекомендую провести. Сравните ограничения, которые вводят европейские страны против России и Белоруссии, с соответствующими американскими рестрикциями. США себя щадят и стараются не активничать в сферах, где может быть нанесён серьёзный ущерб собственной экономике. Да, Соединённые Штаты тоже подвергаются негативному эффекту от такой деятельности, но Европа страдает гораздо больше. Думаю, что задача не только «наказать» наши страны, но и ослабить Евросоюз в качестве конкурента США», — сказал Лавров на пресс-конференции в Минске.

Джо Байден с лидерами стран G7

AP

В свою очередь, президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2022, констатировал, что европейские лидеры наносят урон экономикам своих стран, поддерживая санкционную политику Вашингтона.

«Европейские политики уже нанесли своей экономике серьёзный удар — сами это сделали, своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в Соединённых Штатах тоже, как растёт стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива, как снижается качество жизни европейцев и утрачивается конкурентоспособность предприятий», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что, по оценкам экспертов, только прямые потери ЕС от санкций за предстоящий год могут превысить $400 млрд.

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«Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза. Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20%», — добавил Путин.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны ЕС ввели против Москвы уже шесть пакетов секторальных экономических санкций. Однако на Западе всё чаще отмечают, что ограничительные меры приводят ко всё более тяжёлым последствиям для их инициаторов. Так, в начале июня об этом в британской газете The Guardian написал экономический обозреватель издания Ларри Эллиот.

«Запад начал экономическую войну против России, и она идёт не по плану. Напротив, в действительности дела обстоят очень плохо», — констатировал Эллиот.

По его словам, санкции против РФ привели к обратному эффекту: цены на экспортируемые Москвой нефть и газ выросли, что значительно увеличило профицит её торгового баланса.

«За первые четыре месяца 2022 года Путин может похвастаться профицитом текущего счёта (платёжного баланса России. — RT) на сумму $96 млрд, что более чем в три раза превышает показатель за тот же период 2021 года», — говорится в материале.

В то же время экономики стран Запада «переживают период медленной или отрицательной динамики и роста инфляции, что выглядит как возврат к стагфляции 1970-х годов», добавил обозреватель.

Евроатлантический тренд

Очевидно, что санкции, с помощью которых коллективный Запад рассчитывал нанести непоправимый урон России, также негативно сказываются на Европе, отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Совершенно ясно, что санкции, направленные против России, одновременно направлены и на ослабление и деформацию экономики ЕС. Европа нужна послушная, полуголодная и запуганная, чем, собственно, и занимаются политики под влиянием США — запугиванием и разрушением экономики собственных стран. Здесь остаётся только догадываться об их мотивах: либо они коррумпированы, либо они просто не понимают, что происходит», — заявил собеседник RT.

Здание Еврокомиссии

Legion-Media

По его словам, сейчас наиболее сложная ситуация складывается в европейском энергетическом секторе. При этом политолог уверен, что США не будут гнушаться никакими методами, чтобы упрочить свой контроль над европейскими центрами принятия решений.

«Достаточно вспомнить бывшего главу МВФ Доминика Стросс-Кана, которого оболгали, когда он пытался принимать решения, которые не нравились США. Потом выяснилось, что его оболгали и он был невиновен, но дело было уже сделано. С тех пор очень многие политики подвергаются подобного рода воздействию», — подчеркнул Мухин.

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В свою очередь, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов отметил, что нынешняя ситуация наделила США дополнительными инструментами влияния на своих союзников в Европе.

«США создали достаточно сильные рычаги влияния на европейских союзников и в условиях конфронтационной тенденции в отношении России эти рычаги стали ещё более эффективными. Речь идёт не только о сегодняшнем дне — этот потенциал влияния США в Европе был усилен при Трампе. Его много критиковали, в ЕС в том числе, но именно потому, что на самом деле европейцы понимали, что ресурс сопротивления и самостоятельность по отношению к американской политике и давлению Вашингтона у них относительно незначительный», — пояснил аналитик.

Он считает, что текущий политический тренд ещё больше сужает возможности Брюсселя быть самостоятельным — и прежде всего из-за зависимости от гарантий безопасности со стороны США по линии НАТО.

«Лоббистами этой тенденции являются те самые русофобские силы, которые до этого убеждали ЕС в необходимости вести линию на сдерживание России, прежде всего со стороны Балтии. В нынешней ситуации это крыло победило внутри ЕС и является доминирующим, и оно ориентируется прежде всего на американский вектор внешней политики», — заявил Данилов.

По его мнению, американское влияние на политические процессы в ЕС будет только усиливаться.

«Обратного пути у Европы, на мой взгляд, нет. Стратегическая автономия Европы, на которой европейцы декларативно настаивают, переходит всё больше и больше в поле мифологии. В реальной политике речь может идти только о том, что европейцев будут раздражать те или иные шаги США, которые далеки от понимания складывающихся реалий и прагматических интересов этих европейских государств. Тем не менее ресурсов, чтобы повлиять каким-то образом на американскую политику так, чтобы учитывались интересы Европы, у них уже не будет», — заключил политолог.