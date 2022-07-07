Изменения на Даунинг-стрит: Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьера Великобритании

Борис Джонсон подал в отставку с постов премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. По его словам, последние дни он пытался убедить коллег, что нет необходимости менять правительство. Джонсон останется на обеих должностях в качестве и. о. до назначения нового лидера. По данным СМИ, основной претендент на его место — министр обороны Бен Уоллес. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал европейских политиков задуматься, к чему приводит антироссийская политика, а в Совфеде Джонсона назвали одним из слабейших премьеров Великобритании за всю послевоенную историю.

Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. При этом, по его словам, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

«Процесс выбора нового лидера должен стартовать сейчас. Сроки будут определены на следующей неделе, — сказал Джонсон. — Я знаю, что даже если сейчас всё кажется мрачным, наше совместное будущее будет золотым».

В своей речи он не обошёл стороной ситуацию на Украине, пообещав, что британское правительство продолжит поддерживать Киев сколько потребуется.

Джонсон добавил, что пытался убедить коллег в отсутствии необходимости менять правительство: «Я сожалею, что не преуспел в этих спорах. И конечно, больно не иметь возможности самому довести до конца столько идей и проектов».

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При этом ещё накануне Джонсон говорил о неприемлемости отставки правительства во время кризиса, с которым столкнулась Великобритания, а его секретарь подчёркивала в СМИ, что премьер «находится в приподнятом настроении и продолжит борьбу». Эти заявления делались на фоне массовых отставок: менее чем за двое суток из состава правительства вышли свыше 50 человек, выражая тем самым недовольство методами работы главы кабмина.

Напомним, что причиной для критики Джонсона стал тот факт, что он назначил на должность замкоординатора парламентской фракции тори Кристофера Пинчера, зная, что тот был фигурантом расследования о домогательствах. В итоге назначенец вновь был замечен в приставаниях к мужчинам, а премьеру пришлось извиняться.

Согласно опросу YouGov, проведённому среди консерваторов, фаворитом на вакантное место премьера считается министр обороны Бен Уоллес.

На изменение в политическом руководстве страны оперативно отреагировали в лондонском музее мадам Тюссо, поместив табличку с надписью «Свободно» на дверной проём, имитирующий вход в резиденцию премьера.

«Сегодня немного изменили нашу «Даунинг-стрит», — говорится в сообщении.

© Madame Tussauds London

Позиция Москвы

В Кремле отметили, что наблюдают за масштабным правительственным кризисом в Великобритании, но это не является приоритетной темой для российских властей.

«Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду, что к власти в Соединённом Королевстве когда-нибудь придут более профессиональные люди.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, по Джонсону ударил запущенный им же самим бумеранг — в ситуации с его предшественницей Терезой Мэй.

«Он ведь точно так же покинул Терезу Мей, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть. Джонсон сбежал с тонущего корабля, сделав ставку на собственную карьеру. На этот раз соратники сдали его. И ещё как сдали. Мораль — не стремитесь разрушить Россию. Россию разрушить нельзя. А зубы обломать об неё можно, ими же и подавившись», — написала она в своём Telegram-канале.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Джонсон виновен в обстрелах Белгорода и Курска, поскольку является одним из «главных идеологов войны против России до последнего украинца». «Правильно — лидерам европейских государств задуматься, к чему приводит такая политика», — добавил он.

Джонсон — один из слабейших премьеров Великобритании за всю послевоенную историю, который запомнится только своей экстравагантностью и откровенной, враждебной, агрессивной русофобией, заявил RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Понятно, что он ушёл в отставку не из-за Украины, а из-за того, что там само правительство полностью разбалансировано, поскольку все его ключевые министры ушли в отставку. Он потерял полностью авторитет и поддержку своей партии. Я считаю, что это худший премьер за всю послевоенную историю Великобритании», — подчеркнул сенатор.

Как считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, Джонсон стал олицетворением современного британского политического истеблишмента, который не умеет вести корректную внешнеполитическую линию.

«Один из главных врагов Российской Федерации уходит в отставку под давлением британских политиков. Кто придёт на его место? Скорее всего, кто-то похожий, просто менее растрёпанный», — пояснил собеседник RT.