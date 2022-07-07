Депутат Белик назвал Джонсона «одиозным политиком»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT решение Бориса Джонсона уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

«Он был тем одиозным политиком, который, не стесняясь в выражениях, оскорблял русский народ, нашу страну и откровенно нахваливал и натравливал на нас Украину», — отметил парламентарий.

По его мнению, сегодняшний Джонсон — это «апофеоз британского политического истеблишмента».

«Показатель того, как не нужно себя вести на внешнеполитическом поприще», — заключил собеседник RT.

Ранее Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Британии.