Депутат Белик назвал Джонсона «одиозным политиком»

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT решение Бориса Джонсона уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Депутат Белик назвал Джонсона «одиозным политиком»
  • РИА Новости

«Он был тем одиозным политиком, который, не стесняясь в выражениях, оскорблял русский народ, нашу страну и откровенно нахваливал и натравливал на нас Украину», — отметил парламентарий.

По его мнению, сегодняшний Джонсон — это «апофеоз британского политического истеблишмента».

«Показатель того, как не нужно себя вести на внешнеполитическом поприще», — заключил собеседник RT. 

Ранее Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Британии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить