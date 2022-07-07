Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Об этом сообщает Sky News.

Джонсон также отметил, что боролся за продолжение работы на посту, так как «чувствовал, что это моя работа, мой долг, моя обязанность перед вами».

По его словам, он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.

Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Британии

Ранее появилась информация, что Борис Джонсон может уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании 7 июля.

Предполагается, что новый лидер Консервативной партии Великобритании будет назначен к октябрю.