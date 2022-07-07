Сенатор Джабаров прокомментировал решение Джонсона уйти с поста премьер-министра Британии

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT решение Бориса Джонсона уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера консервативной партии страны.

По мнению Джабарова, Джонсон «запомнится своей экстравагантностью и откровенной, враждебной, агрессивной русофобией».

«Как он призывал Киев воевать до последнего украинца, ни в коем случае не идти ни на какие мирные переговоры с Россией», — напомнил сенатор.

Он подчеркнул, что экс-премьер полностью потерял авторитет и поддержку своей партии.

Ранее Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Британии.

Политик отметил, что боролся за продолжение работы на посту, так как «чувствовал, что это моя работа, мой долг, моя обязанность перед вами».

По его словам, он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.