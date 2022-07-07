Сенатор Джабаров прокомментировал решение Джонсона уйти с поста премьер-министра Британии

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT решение Бориса Джонсона уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера консервативной партии страны.
Сенатор Джабаров прокомментировал решение Джонсона уйти с поста премьер-министра Британии
  • AP

По мнению Джабарова, Джонсон «запомнится своей экстравагантностью и откровенной, враждебной, агрессивной русофобией».

«Как он призывал Киев воевать до последнего украинца, ни в коем случае не идти ни на какие мирные переговоры с Россией», — напомнил сенатор.

Он подчеркнул, что экс-премьер полностью потерял авторитет и поддержку своей партии.

Ранее Джонсон заявил о своей отставке с поста премьер-министра Британии.

Политик отметил, что боролся за продолжение работы на посту, так как «чувствовал, что это моя работа, мой долг, моя обязанность перед вами».

По его словам, он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового премьер-министра страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить